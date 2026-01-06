SUIVEZ-NOUS

Mardi, 06 janvier 2026

Faits divers

Avis de disparition

Appel à tous de la SQ afin de retrouver un homme de La Tuque

Le 06 janvier 2026 — Modifié à 08 h 14 min le 06 janvier 2026
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La Sûreté du Québec (SQ) lance un appel à tous afin de retrouver un jeune homme de La Tuque, porté disparu, qui aurait d’ailleurs été aperçu pour la dernière fois dans le secteur de Roberval le 3 janvier dernier.

Les proches de Mikael Carrier, 18 ans, de La Tuque, ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Il mesure environ 1,55 m (5 pi 10 po), pèse 72 kg (160 lb), a les cheveux blonds / bruns et les yeux bleus.

L’individu pourrait être vêtu d’un manteau jaune et bleu, d’une tuque et d’un sac à dos foncé. Toute personne qui apercevrait Mikael Carrier est priée de communiquer avec le 911.

De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

