Le Double défi des deux Mario de retour pour une 18e traversée du lac Saint-Jean

Le Double défi des deux Mario sera de retour pour une 18e édition du 30 janvier au 8 février prochains. Les cofondateurs, Mario Cantin et Mario Bilodeau, reprendront la route glacée pour une nouvelle traversée du lac Saint-Jean, un parcours exigeant reliant la Pointe-Taillon à Roberval, à pied, en raquettes ou en ski.

« Chaque traversée du lac est différente. Le lac est rempli de surprises, et c’est pour ça qu’on aime ça. Ce défi transforme les participants, on en ressort complètement changé à chaque fois », souligne Mario Cantin.

L’événement, qui affiche complet depuis plusieurs semaines, pourra compter cette année sur la participation d’environ 130 personnes, incluant les participants et les bénévoles. Un engouement qui ne cesse de surprendre les organisateurs.

« Les inscriptions se sont remplies instantanément. C’est renversant de voir l’intérêt année après année. On a déjà une liste de participants pour l’an prochain, c’est exceptionnel. »

Selon lui, les participants s’engagent pour deux raisons principales, vivre l’expérience unique de traverser le lac Saint-Jean, mais aussi soutenir une cause qui leur tient à cœur. Les fonds amassés permettront à près de 60 jeunes de vivre une expédition au cours de la prochaine année, notamment dans les Monts Valin et au Réservoir du Poisson Blanc.

Un impact considérable

Cette 18e édition revêt d’ailleurs une signification particulière, puisqu’elle coïncide avec le 30e anniversaire de la Fondation Sur la pointe des pieds, partenaire de l’événement depuis ses débuts.

« En 17 éditions, on a amassé plus de 2,2 millions de dollars, parcouru près de 50 000 kilomètres sur le lac et permis à plus de 850 jeunes de vivre une expédition. Et on a surtout accumulé plus de souvenirs qu’on ne peut en compter », rappelle Mario Cantin.

Après toutes ces années, l’excitation est toujours bien présente pour le cofondateur, qui participera à sa 18e traversée.

« On sait comment ça commence et où ça se termine, mais on ne sait jamais ce qui va se passer entre les deux. Et de voir des gens vivre leur première traversée, ça me donne encore autant de papillons qu’eux. »