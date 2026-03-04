SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 04 mars 2026

Le chapiteau du Festival d’hiver de Roberval s’affaisse

Émile Boudreau
Le 04 mars 2026 — Modifié à 07 h 41 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Festival d’hiver de Roberval a connu tout un revirement dans la nuit de lundi à mardi, alors que son chapiteau gonflable géant, surnommé l’Igloo Caisse Desjardins, s’est soudainement dégonflé, rapporte RadioCanada.

La structure, acquise au coût de 100 000 $, devait recevoir à nouveau les festivaliers dès jeudi pour une série d’activités, dont une soirée de danse country et un souper festif.

Une grue a dû être mobilisée afin de redresser l’imposant dôme qui gisait au sol. Une fois remise en place, la structure a été regonflée avec succès, permettant aux organisateurs d’entreprendre une investigation pour déterminer la cause précise de l’incident et s’assurer que toutes les réparations nécessaires soient effectuées.

Malgré cet imprévu, l’organisation du festival assure être préparée à toute éventualité et disposer d’un plan B si le chapiteau devait finalement être jugé inutilisable. Les responsables garantissent que les soirées, spectacles et activités prévues auront lieu comme annoncé, incluant le souper méchoui du samedi soir.

