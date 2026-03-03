SUIVEZ-NOUS

Mardi, 03 mars 2026

Actualités

Jardin de Robi

Début des audiences devant le Tribunal administratif du travail

Sara-Léa Bouchard
Le 03 mars 2026 — Modifié à 11 h 57 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Trois jours d’audience devant le Tribunal administratif du travail (TAT) attendent le Centre de la petite enfance (CPE) Le Jardin de Robi de Roberval et le tout débute officiellement ce mardi. 

Une décision des trois juges administratifs, soit Véronique Girard, Pierre-Étienne Morand et Mylène Alder, pourrait être rendue séance tenante, dans ce dossier de la grève du CPE. Le Jardin de Robi et le Syndicat des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FSSS-CSN) deviennent donc les premières parties au Québec visées par un décret gouvernemental, en vertu de la nouvelle Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. Celle-ci est entrée en vigueur le 30 novembre dernier. Radio-Canada précise qu’une dizaine de procureurs, représentant les quatre parties, prennent place à l’avant de la salle d’audience aux côtés des trois juges.

La partie patronale est quant à elle représentée par Gauthier Bédard Avocats et la partie syndicale par Laroche Martin, Service juridique de la CSN. Quatre scénarios sont possibles au terme de l’audience. Le Tribunal devra déterminer si les parties doivent maintenir des services ‘’assurant le bien-être de la population’’. S’il est conclu que des services doivent être fournis, les parties disposeront de sept jours pour les définir.

Rappelons que les travailleuses du CPE Le Jardin de Robi sont en grève illimitée depuis le 22 octobre. Les proches de 84 enfants sont touchés par ce conflit de travail.

Retour à l’heure avancée dimanche
Publié à 12h00

Retour à l’heure avancée dimanche

Alors que les horloges vont passer à l'heure avancée dans la nuit de dimanche à lundi, les données d'un nouveau sondage Léger, réalisé il y a un mois,  révèlent une réalité troublante : la perte de sommeil n'est pas seulement un inconvénient temporaire pour les Québécois, elle est devenue un enjeu de santé publique bien ancré. Ainsi, 37 % des ...

Le Collectif Échec à la Guerre dénonce la position du Canada
Publié à 11h00

Le Collectif Échec à la Guerre dénonce la position du Canada

Le Collectif Échec à la Guerre dénonce vivement la position du gouvernement canadien, qualifiée de « honteuse », après que celui-ci eut apporté son soutien à l’opération militaire lancée le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Pour l’organisation, cette décision d’Ottawa s’inscrit en contradiction flagrante avec les engagements du ...

Sprint final pour le moitié-moitié 2026 du Club Richelieu Roberval
Publié à 9h00

Sprint final pour le moitié-moitié 2026 du Club Richelieu Roberval

L’édition 2026 de la campagne de financement du Club Richelieu Roberval arrive dans sa dernière étape, alors que le tirage annuel du moitié-moitié est prévu pour le 11 mars prochain. Lancée le 5 novembre dernier, l’initiative avait déjà permis d’amasser 14 590,00$ en date du 23 février. La moitié des sommes récoltées sera remise au gagnant du ...

