Jeudi, 18 décembre 2025

Actualités

Le Noël de la Cité

20 ans de générosité pour les familles de Roberval

Émile Boudreau
Le 18 décembre 2025 — Modifié à 13 h 00 min le 18 décembre 2025
Par Émile Boudreau - Journaliste

Depuis deux décennies, la Cité étudiante de Roberval perpétue « Le Noël de la Cité ». Cette initiative, soutenue par des entreprises locales ainsi que par le Club Kiwanis et le Club Richelieu, vise à offrir un temps des Fêtes plus doux aux familles dans le besoin.

Cette année encore, la solidarité s’est manifestée. Grâce à l’appui de 15 entreprises et partenaires ainsi qu’à des dons totalisant 10 000 $, 28 familles, dont 74 élèves de la Cité étudiante, recevront un panier de denrées d’une valeur de 500 $ pour garnir leur table à Noël.

En plus de figurer parmi les grands contributeurs du « Noël de la Cité » en offrant denrées et contributions financières, les élèves et les membres du personneI mettent la main à la pâte en préparant les boîtes et en assurant leur transport jusqu’aux camions de livraison.

Depuis le début de l’initiative, se sont plus de 112 000 $ qui ont été redistribués sous forme de denrées.

