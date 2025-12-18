Une étude d’impact bientôt déposée par Rio Tinto

La multinationale Rio Tinto déposera dans les semaines à venir son étude d’impact pour le Programme de gestion de l’érosion des plages et des berges du lac Saint-Jean 2028-2037.

Plusieurs consultations et sondages ont été réalisés au cours des derniers mois par Rio Tinto, en collaboration avec les riverains et un comité consultatif du milieu composé d’une trentaine de représentants, dont les Innus de Mashteuiatsh.

En mai dernier, le Mouvement Onésime Tremblay, qui a envoyé une lettre aux médias relativement à ce sujet mardi, demandait la tenue d’audiences publiques par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Une fois que l’étude d’impact sera déposée au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), des échanges auront lieu avec l’entreprise. Puis, quand le document sera jugé recevable, une période d’information publique s’ouvrira. Une demande d’audiences publiques pourra alors être déposée.