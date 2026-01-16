Une troisième édition pour le Grand rendez-vous du bonheur au travail

Le Grand rendez-vous du bonheur au travail revient pour une troisième édition, le 12 mars à Saint‑Félicien. Au programme : une série de conférences et d’ateliers interactifs qui permettront aux participants d’aborder entre autres le stress, la motivation et les relations au travail sous un nouvel angle.

Selon Sophie St-Arnault, membre du comité organisateur, les employés d’aujourd’hui recherchent avant tout des conditions qui leur permettent de se sentir bien au travail. À leurs yeux, ce ne sont pas seulement les avantages sociaux ni même le salaire qui comptent. C’est plutôt l’ensemble du contexte de travail qui doit offrir quelque chose de plus, un environnement où l’on se sent bien et qui nous permet d’évoluer. La santé et le bien-être au travail font désormais partie intégrante de cette réflexion lorsqu’on aborde le sujet.

C’est pourquoi le Grand rendez-vous du bonheur au travail a vu le jour. Cette journée entièrement consacrée au bien-être en milieu professionnel propose des outils concrets et des solutions applicables pour favoriser un environnement de travail plus sain et plus épanouissant.

La conférence d’ouverture sera présentée en format virtuel par Sonia Lupien, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le stress humain, ainsi que fondatrice et directrice du Centre d’études sur le stress humain.

Le comité organisateur se réjouit de sa venue. « Depuis la première édition, on essaie d’avoir quelqu’un de l’équipe de Sonia Lupien. On est vraiment content d’avoir Sonia Lupien en personne pour la troisième édition », dit Sophie St-Arnault.

La conférence de Sonia Lupien, intitulée Comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau?, permettra au public de comprendre et d’apprivoiser le stress pour éviter l’anxiété et l’épuisement.

Ensuite, les participants auront le choix entre une série d’ateliers portant sur les sujets suivants : transformer les défis relationnels en occasions de développement avec Claude-Michel Gagnon, comprendre le rôle de l’argent dans la motivation au travail en compagnie de Jacques Forest, explorer les enjeux humains en contexte de transformation numérique avec Jennifer Laroche et Marie-Josée Simard ou encore découvrir les bienfaits de la cohérence cardiaque grâce à Charles Boilard.

La journée se terminera avec Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, docteur en ostéopathie et spécialiste de la posture, à l’occasion de sa conférence Se prendre soin.

« C’est une invitation à réfléchir sur l’importance des relations humaines, de l’équilibre de vie et du mieux-être au travail. C’est un homme super dynamique qui aime beaucoup faire des jeux de mots. C’est avec humour qui nous apporte cette conférence de fermeture », indique Sophie St-Arnault.

L’an dernier, 196 personnes ont pris part à la deuxième édition de l’événement. Environ 71 % des participants occupaient des postes stratégiques de direction, de gestion ou de supervision.

Le Grand rendez-vous du bonheur au travail offre un espace d’apprentissage, d’inspiration et d’échanges.

Soulignons que le comité organisateur est composé de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien, de la MRC du Domaine-du-Roy, de la SADC Lac-Saint-Jean Ouest, de Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean ainsi que de Services Québec.

L’événement se déroulera le 12 mars, à compter de 7 h 30, à l’Hôtel du Jardin à Saint-Félicien.