La GRC lance une nouvelle banque de données publique

Jeudi dernier, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a officiellement mis en ligne la première banque de données nationale destinée à répertorier les délinquants sexuels présentant un risque élevé de récidive.

Accessible au public, cette initiative découle de l’entrée en vigueur, le 31 décembre 2024, de la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants).

Cette loi oblige le commissaire de la GRC à créer et administrer un registre public regroupant des informations sur les personnes reconnues coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et considérées comme à haut risque de commettre de nouveaux crimes de nature sexuelle.

Un outil national pour appuyer les communautés

Bien que gérée par la GRC, l’identification des délinquants relèvera des provinces, territoires et municipalités. Ce sont eux qui devront recommander à la police fédérale l’inclusion des individus dans la banque de données en fournissant les informations nécessaires et en s’assurant de leur exactitude.

Selon la GRC, cette collaboration intergouvernementale est essentielle pour garantir un registre fiable, uniforme et utile à l’échelle nationale.

« La protection des enfants contre l'exploitation et les infractions sexuelles est une responsabilité que nous partageons tous et constitue une priorité pour la GRC. La GRC est fière d'avoir travaillé avec Sécurité publique et les provinces et territoires pour que la banque de données soit utile aux communautés partout au pays », a indiqué le commissaire de la GRC Mike Duheme.

« La Banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé contribuera à protéger les enfants et leurs collectivités en offrant aux organismes d'application de la loi un outil supplémentaire pour assurer une surveillance appropriée des délinquants à risque élevé, ainsi qu'en fournissant des renseignements vérifiés au public pour assurer sa sécurité personnelle. », a pour sa part affirmé Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique du Canada.