La région se mobilise pour les Journées de la persévérance scolaire

Du 16 au 20 février, plusieurs acteurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean se mobilisent à l’occasion des Journées de la persévérance scolaire (JPS), un mouvement annuel visant à célébrer et encourager toutes les personnes engagées dans un parcours scolaire.

Portées nationalement par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE), les JPS se déclinent dans chaque région du Québec grâce à de vastes mobilisations locales.

Pour cette 19e édition régionale, le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) a dévoilé une programmation composée de 550 activités officielles qui auront lieu tout au long de la semaine grâce à l’implication de 750 partenaires. Ensemble, ils espèrent rejoindre plus de 40 150 jeunes, adultes en formation, tout-petits, parents et intervenants aux quatre coins du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Cette mobilisation record démontre que la persévérance scolaire est une véritable responsabilité collective. Chaque mot d’encouragement, chaque haie d’honneur, chaque activité compte. Ensemble, nous créons un immense ruban vert de solidarité qui traverse toute la région. », a souligné la directrice du CRÉPAS, Isabel Auclair.

Un démarrage en force

La semaine a débuté de manière festive avec un coup d’envoi simultané au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. Dès 8 h, lundi matin, un tapis vert et une haie d’honneur attendaient les élèves de l’École secondaire des Grandes-Marées, sous l'œil d’élus municipaux venus montrer leur soutien. Au même moment, la Cité étudiante de Roberval offrait elle aussi un accueil rassembleur à sa communauté scolaire.

Durant les prochains jours, l’Escouade JPS du CRÉPAS se déplacera dans plusieurs écoles et milieux de la région afin de souligner la persévérance des jeunes à travers des messages d’encouragement, des ateliers, des conférences, des compétitions sportives et des galas reconnaissance. La programmation régionale inclut également la remise du « Prix de la persévérance scolaire Gervais-Munger », à un joueur des Saguenéens.

De plus, le 19 février, la population entière est invitée à participer au Défi Région allumée en illuminant un bâtiment, un pont ou tout autre lieu public en vert, couleur emblématique de la persévérance scolaire. Les citoyens sont également encouragés à porter eux-mêmes une touche de vert afin de montrer leur appui au mouvement.