Dépôt du rapport Gallant ce lundi

C’est en fin d’avant-midi ce lundi que sera présenté le rapport final de la Commission Gallant, visant à faire la lumière sur les tenants et aboutissants du scandale financier de la plate-forme SAAQclic.

Rappelons qu’il y a quelques mois, un pré-rapport mettait en lumière l’absence de crédibilité dans le témoignage de l’ex-ministre Geneviève Guilbault. Plusieurs témoins-clés ont été entendus. On s’attend également à ce que plusieurs hauts dirigeants de la Société d’assurance automobile soient durement blâmés, dont Karl Malenfant. La Commission Gallant s’est tenue sur une période de 75 jours, amenant 130 témoins et nécessitant aussi l’analyse de centaines de milliers de documents.

Rappelons que la conversion numérique de la SAAQ pourrait finalement coûter au bas mot environ 1,1 milliard de dollars, selon ce que laisse présager les prévisions du Vérificateur général du Québec.