Pascale Maltais nommée présidente du conseil d’administration

Nutrinor a annoncé aujourd’hui la nomination de Pascale Maltais à la présidence de son conseil d’administration. Productrice agricole et membre de longue date de la coopérative, elle entend poursuivre le travail que Nutrinor a entrepris ces dernières années pour faire face à la transformation des pratiques agricoles et aux nouveaux défis du marché.

Impliquée depuis longtemps au sein de la gouvernance de Nutrinor, Pascale Maltais arrive à la tête du conseil avec une vision résolument tournée vers le développement durable, l’innovation et une croissance responsable.

« C’est avec beaucoup de fierté et de responsabilité que j’accepte la présidence du conseil d’administration de Nutrinor. Notre coopérative peut compter sur des membres engagés, des équipes compétentes et une gouvernance solide. Ensemble, nous continuerons de bâtir une agriculture forte, durable et innovante, enracinée dans notre territoire et tournée vers l’avenir. », a-t-elle souligné.

Cette nomination marque la fin du mandat de Dominic Perron, qui quitte la présidence après sept années de service. Il siégeait comme administrateur depuis 2012.

Au fil de son mandat, celui-ci s’était particulièrement engagé à positionner les fermes membres comme des entreprises performantes et rentables, tout en intégrant la durabilité au cœur de leur développement. Sous sa présidence, Nutrinor a notamment renforcé son orientation environnementale avec le lancement, en 2020, du Pacte de l’agriculture durable de Nutrinor (PADN).

« C’est avec le sentiment du devoir accompli que je quitte la présidence de Nutrinor. J’ai été témoin, au fil des années, de la force du modèle coopératif et de l’engagement exceptionnel des membres, des employés et de la direction. Je pars avec la conviction que Nutrinor poursuivra son développement dans la continuité, portée par une vision claire et des équipes mobilisées. », a affirmé Dominic Perron.