Les Québécois préoccupés par la réussite éducative des jeunes

À l’occasion de la 22e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui se tiennent du 16 au 20 février, le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) a dévoilé les résultats de son plus récent sondage Léger portant sur les perceptions des Québécoises et des Québécois en matière de réussite éducative.

Selon le sondage, 85 % de la population estime que l’école ne peut à elle seule assurer la réussite éducative. Celle-ci reposerait plutôt sur un ensemble d’acteurs incluant les familles, les établissements d’enseignement, le réseau de la santé, les organismes communautaires, le milieu de la petite enfance, le marché du travail ainsi que le gouvernement.

« Les JPS sont là pour rappeler aux parents, aux chauffeurs d'autobus, aux chercheurs, à l'épicier, au prof de tennis – bref, à tout le monde ! – que la persévérance scolaire est une responsabilité collective et que nous pouvons toutes et tous faire une différence réelle. », a expliqué Ariane Cyr, présidente du RQRE.

Les données du sondage confirment également un large consensus autour de la nécessité d’un effort concerté, alors que 90 % des répondants jugent indispensable la collaboration entre le réseau de l’éducation, ses partenaires et l’ensemble de la société pour favoriser la réussite scolaire. De plus, 82 % des personnes interrogées considèrent prioritaire de s’attaquer au décrochage scolaire, et 71 % se disent préoccupées par les conséquences économiques qu’il engendre.

Toutefois, un constat soulève des inquiétudes : la valeur accordée au diplôme d’études secondaires serait en baisse, passant de 82 % en 2024 à 77 % en 2026 selon la même enquête. Dans ce contexte, le RQRE considère qu’il est essentiel de continuer à promouvoir la diplomation, quel que soit le chemin emprunté par les jeunes.