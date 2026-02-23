Marie-Karlynn Laflamme, victorieuse

Une ambiance festive, des applaudissements tonitruants et bien des drapeaux québécois s’élevaient à l’hôtel Le Montagnais, lundi soir. À l'issue de cette élection partielle dans Chicoutimi, c’est l’ex-rectrice de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Marie-Karlynn Laflamme, qui a pu crier victoire.

Il s’agit d’une quatrième victoire consécutive pour le Parti québécois (PQ), au terme d’une élection partielle. Mme Laflamme l’emporte donc avec 45,35% des intentions de vote, devenant ainsi la septième députée péquiste à l'Assemblée nationale. Le PQ revient donc dans Chicoutimi, alors que le parti avait remporté toutes les élections de 1973 à 2018.

C’est devant des partisans réchauffés que la nouvelle députée péquiste a pu adresser quelques propos forts de sens, près de 30 minutes après son couronnement.

« Ce soir, 53 ans plus tard, huit ans de caquisme plus tard, après une longue campagne auprès des gens de Chicoutimi, voilà. Notre circonscription revient dans la grande famille du Parti Québécois ! », s’est-elle exclamée.

Des pointes lancées ici et là envers le gouvernement caquiste ont pu se faire entendre au courant des différentes prises de parole. Celle qui a bénéficié d’une majorité finale de 2976 votes n’a d’ailleurs pas mâché ses mots.

« Nous avons des préoccupations et des aspirations qui nous sont propres, le tout devant un gouvernement qui n’a plus de capitaine, ni de gouvernail. Le Québec a besoin d’une équipe solide pour relever et réparer les incohérences et les erreurs de la CAQ. C’est à ce moment précis qu’on a besoin d’une alternative. Cette alternative, c’est ce groupe de personnes exceptionnelles qui m’entoure ce soir. »

Avant Chicoutimi, les péquistes avaient successivement remporté les partielles dans Jean-Talon, Terrebonne et Arthabaska. Présent dans la région pour fêter cette grande occasion, le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a promis que son parti allait, coûte que coûte, être là pour les gens du Saguenay.

« C’est un message clair pour la région et les régions, une CAQ absente et qui se défile. Vous pourrez compter sur nous pour être là pour les gens du Saguenay et pour les gens de toutes les régions du Québec, beau temps, mauvais temps. »

Rappelons que l’élection partielle a été rendue nécessaire après la démission en septembre dernier de l’ex-ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Dans une publication Facebook, celle qui a tenté en vain de devenir mairesse a salué la victoire de Marie-Karlynn Laflamme, tout en lui souhaitant d’être autant heureuse qu’elle l’a été durant ces belles années en politique.

Une progression pour le PCQ

La candidate pour le Parti Conservateur du Québec (PCQ), Catherine Morissette, précède quant à elle sa plus grande rivale par un peu moins de 20%. Cette dernière a fait passer l’appui conservateur de 8,4 % à 26,07% des voix lors de l’élection partielle tenue lundi. Loin de voir une défaite dans ce verdict, le chef Éric Duhaime déclare que la partie ne vient que de commencer.

« Tripler le vote conservateur en quelques années est un exploit politique majeur. Catherine Morissette a mené une campagne exemplaire, proche du monde, axée sur les vraies priorités des citoyens de Chicoutimi. Ce résultat confirme que le PCQ est désormais une force incontournable dans les régions du Québec », affirme-t-il.

Catherine Morissette voit aussi des signes encourageants dans cette défaite honorable.

« Une élection ne marque pas la fin d’un engagement. Je continuerai à défendre Chicoutimi, à porter la voix des citoyens et à travailler pour que notre région obtienne le respect et les ressources qu’elle mérite. Notre mouvement est en marche, et ce n’est que le début », a-t-elle conclu.

La candidate Morissette a par ailleurs admis qu'elle serait « assurément de retour » pour l'élection générale d'octobre 2026.

La Coalition Avenir Québec (CAQ), représentée par un étudiant employé du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Francis Tremblay, a obtenu une cuisante défaire en récoltant 11,97% des appuis. Le Parti libéral du Québec (PLQ) et sa candidate Tricia Murray ont reçu 9,13% des votes. Jeanne Palardy (Québec solidaire) a amassé 5,59 % des votes, contre 1,44 % pour Olivier Dion de Climat Québec et 0,45 % pour François Sabourin du Parti populaire du Québec.