Mardi, 24 février 2026

Sports

Hockey

Maxim Massé donne la victoire aux Sags à la toute fin

Le 23 février 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Le deuxième du match de Maxim Massé, marqué avec 6,3 secondes à la troisième période, a permis aux Saguenéens de couronner une semaine parfaite à domicile avec une victoire de 4 à 3 sur les Cataractes de Shawinigan.

Liam Lefebvre continue sur sa bonne séquence en ouvrant la marque en avantage numérique et ainsi trouver le fond du filet dans un quatrième match de suite. Félix Plamondon va créer l’égalité avec une minute à faire à quatre contre quatre mais Chicoutimi retourne en supériorité avec trente secondes à faire. Maxime Massé en profite avec quatre secondes à jouer pour marquer son quarantième de la saison et redonner les devants aux Bleus.

Emmanuel Vermette ne prendra que 52 secondes en deuxième pour doubler l’avance des siens. Chicoutimi va retourner en avantage numérique en milieu d’engagement, mais ce sont les visiteurs qui en profitent lorsque Félix Lacerte surprend Lukas Beckman d’un tir parfait, un 35e pour l’attaquant.

En milieu de troisième, Elias Schneider crée l’égalité pour les Cataractes et la rencontre semble se diriger vers la prolongation. Mais Massé va jouer les héros dans les derniers instants avec le but gagnant qui soulève les 3200 spectateurs au Centre Georges-Vézina.

En tête!

Avec cette huitième victoire de suite, la 40e de la saison, les Saguenéens reprennent la tête du classement général car les Wildcats de Moncton ont perdu leurs deux dernières rencontres.

Deux autres matchs à domicile attendent les Saguenéens cette semaine, jeudi contre Sherbrooke et vendredi contre Drummondville.

