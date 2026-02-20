Une troisième médaille pour Valérie Maltais à Milan-Cortina

La Baieriveraine Valérie Maltais démontre que malgré son âge, elle peut compétitionner avec les plus jeunes au monde. Lors de l’épreuve du 1500 mètres en longue piste, Maltais a mis la main sur la médaille de bronze, une troisième médaille à ces Jeux.

Après avoir pris la tête avec un chrono de 1:54.40, elle a maintenu la tête quelque temps avant de voir une Néerlandaise et une Norvégienne la devancer. Il restait la favorite, la Japonaise Miho Takagi, mais celle-ci a perdu beaucoup de vitesse en fin de course pour confirmer la victoire à Maltais, une première sur cette distance en carrière.

Il est toujours possible de récolter une autre médaille pour la seule athlète à ces Jeux alors qu’il reste le départ groupé samedi en compagnie d’Ivanie Blondin. Le Canada a eu chaud, mais se battra pour l’or.

Le moins que l’on puisse dire c’est que ces Jeux olympiques nous auront donné une tonne d’émotions.

Et pour ce qui est de l’équipe masculine de hockey, tout le Canada n’a pas été en mesure de rester bien assis sur son siège. Ce fut encore le cas en demi-finale contre la Finlande alors que l’Unifolié a comblé un retard d’un but en troisième pour l’emporter 3 à 2 et ainsi accéder au match de la médaille d’or. Rien n’a fonctionné offensivement pour les Canadiens lors de la première moitié de la rencontre.

Les Finlandais en ont profité pour ouvrir la marque lors du premier vingt et doubler leur avance en deuxième lors d’un désavantage numérique. Sam Reinhart va redonner espoir au pays en trompant la vigilance de Juuse Saros avec cinq minutes à jouer en période médiane.

Le Canada continuera de mettre de la pression sur les Finlandais et ces derniers finissent par flancher et c’est Shea Theodore qui crée l’égalité avec un tir de la pointe qui surprend Saros dans le haut du filet. Avec deux minutes à jouer, Nathan MacKinnon reçoit un coup de bâton au visage et la Finlande s’en va au cachot.

Le joueur de l’Avalanche du Colorado leur fait payer leur indiscipline avec 35 secondes à jouer avec un tir parfait entre le gardien et le poteau. Les Finlandais vont plaider un hors-jeu des Canadiens à l’entrée de zone, mais les officiels ne renversent pas la décision.

Cette victoire permet au Canada d’accéder à la finale pour la médaille d’or pour la première fois depuis les Jeux de Sotchi en 2016, où il avait battu la Suède. Leur adversaire sera connu un peu plus tard, soit les États-Unis ou la Slovaquie.