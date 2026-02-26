Près de 10 000 visiteurs supplémentaires au Zoo sauvage de St-Félicien

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien a dévoilé, mercredi, le bilan de sa dernière année. Des résultats positifs qui parlent d’eux-mêmes, alors que l’établissement a recensé tout près de 158 000 visiteurs, soit une hausse de 10 000 personnes comparativement à l’année 2024.

Pour le jardin zoologique, il s’agit de la preuve que l’endroit a su s’adapter, après avoir enregistré un déficit durant l’année précédente. Le directeur général du zoo, Louis Bouchard, mentionne que son équipe et lui ont posé des bases solides pour assurer la croissance et la pérennité de leur organisation, tout en demeurant fidèles à leur mission de conservation et d’éducation.

Parmi les faits saillants de 2025, l’établissement de Saint-Félicien réitère le parachèvement de la transition à la direction générale, alors que Lauraine Gagnon a quitté pour la retraite en avril 2024. Le Zoo sauvage souligne également l’arrivée de 14 nouveaux pensionnaires dans la dernière année, en plus de la création de quatre nouveaux événements d’envergure au sein de son offre touristique.