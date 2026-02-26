SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Le Festival d’hiver de Roberval lance sa 37e édition sous son nouvel igloo géant

Janick Émond
Le 26 février 2026 — Modifié à 18 h 01 min
Janick Émond - Journaliste

Le Festival d’hiver de Roberval (FHR) a donné le coup d’envoi à sa 37e édition jeudi soir, sous un tout nouvel igloo géant érigé au cœur du site aménagé sur les glaces du Lac-Saint-Jean. L’événement s’est ouvert avec un spectacle de l’humoriste Mat Lévesque, lançant officiellement deux fins de semaine d’activités.

Pour le président du FHR, Jonathan Dion Morin, cette édition marque un tournant.

« Cette 37e édition est notre plus grosse pour le festival selon moi, en raison principalement de l’investissement dans cet igloo géant, qui est notre plus gros investissement depuis le début du FHR », affirme-t-il.

La nouvelle structure remplace la tente qui occupait auparavant le centre du site. Pouvant accueillir environ 800 personnes simultanément, l’igloo comprend une grande scène, un écran géant ainsi qu’un service de bar et de restauration.

« Avec cet igloo, le but était d’avoir une façon de faciliter l’installation du site et d’améliorer l’expérience. C’est le cœur du festival qui se passe à l’intérieur, c’était important d’avoir une meilleure installation », explique le président.

Programmation

La programmation s’étend sur deux fins de semaine bien remplies. Les amateurs de sensations fortes pourront assister aux différentes courses de motoneiges du Circuit de vitesse motorisé (CVM).

Des spectacles de Rick Duff, DJ Kaydee et David Pineau sont également à l’horaire, en plus d’une soirée de danse country, d’un tournoi de cornhole et d’un tournoi de pétanque.

Nouveauté cette année, les courses de motoneiges débuteront plus tard dans la journée afin de se conclure en soirée.

« Elles vont se terminer plus tard sous les puits de lumière afin de rendre ça encore plus spectaculaire », souligne M. Dion Morin.

Au total, plus de 30 000 visiteurs sont attendus sur les glaces du lac au cours des deux week-ends de festivités.

 

