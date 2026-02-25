Océane Lavertu portera le drapeau du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le Regroupement loisirs et sports – Saguenay–Lac-Saint-Jean a annoncé que la patineuse de vitesse Océane Lavertu agira comme porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture de la 60e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra du 27 février au 7 mars à Blainville.

Membre du Club de patinage de vitesse Les Comètes de Chicoutimi, la jeune athlète originaire de Saint‑Honoré, s’illustre sur la glace depuis son plus jeune âge. Aux Jeux du Québec d’hiver 2024, à Sherbrooke, elle avait marqué les esprits en décrochant trois médailles : l’or au 1500 mètres, ainsi que deux médailles d’argent, au 1000 mètres et au relais mixte 2000 mètres.

Cette progression s’est confirmée lors de la saison 2025, alors qu’elle a été couronnée championne québécoise et championne canadienne au classement général chez les 13 ans.

Aujourd’hui âgée de 14 ans, Océane Lavertu domine toujours sa catégorie. Elle s’est classée première au Canada chez les athlètes de son âge. Elle est également la seule athlète de 14 ans à détenir un statut Élite regroupant les 50 meilleures patineuses au Québec tous âges confondus.

À l’automne dernier, elle a de nouveau prouvé qu’elle peut rivaliser avec les meilleures au pays en prenant le quatrième rang à l’Omnium canadien de Calgary, une compétition réunissant les meilleures patineuses de 14 et 15 ans. Les trois athlètes l’ayant devancée étaient âgées d’un an de plus, confirmant son potentiel remarquable.