Un tribunal spécialisé en violence sexuelle et conjugale à Roberval

Le ministre de la Justice, Simon Jolin‑Barrette, et la députée de Roberval, Nancy Guillemette, ont annoncé la mise en place d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale au palais de justice de Roberval.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d’offrir une réponse judiciaire mieux adaptée aux réalités des personnes victimes avec un parcours judiciaire centré sur leurs besoins.

L’implantation de ce tribunal s’accompagnera de formations spécifiques sur les réalités de la violence sexuelle et de la violence conjugale pour les intervenants appelés à œuvrer au sein de ce tribunal. De plus, le palais de justice de Roberval sera également adapté pour offrir des espaces sécurisants aux personnes victimes. Des dispositifs d’aide au témoignage, tels que des paravents et des salles de télétémoignage, seront accessibles.

En appui à cette nouvelle structure, deux ressources supplémentaires s’ajoutent au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean. Leur mandat sera d’offrir un soutien et un accompagnement continus aux personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, grâce à une équipe dédiée.

Un poste d’intervenant sociojudiciaire de liaison a notamment été créé pour assurer l’accompagnement prévu dans le cadre du tribunal spécialisé. Ces intervenants spécialisés auront pour responsabilité d’évaluer les risques encourus par les personnes victimes et de les orienter vers les ressources régionales les mieux adaptées à leurs besoins.

Du côté du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), deux nouvelles ressources, soit un procureur et un technicien en droit, s’ajoutent à l’équipe de Roberval. Cette bonification permettra qu’un même procureur accompagne la personne victime tout au long de son parcours judiciaire, favorisant ainsi un lien de confiance et un sentiment de sécurité.

À ce jour, un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale est déployé dans 27 des 36 districts judiciaires du Québec. Le gouvernement prévoit compléter le déploiement sur l’ensemble du territoire d’ici novembre 2026.