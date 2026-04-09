SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 09 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 19 s

Justice

Un tribunal spécialisé en violence sexuelle et conjugale à Roberval

Émile Boudreau
Le 09 avril 2026 — Modifié à 11 h 17 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministre de la Justice, Simon JolinBarrette, et la députée de Roberval, Nancy Guillemette, ont annoncé la mise en place d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale au palais de justice de Roberval.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d’offrir une réponse judiciaire mieux adaptée aux réalités des personnes victimes avec un parcours judiciaire centré sur leurs besoins.

L’implantation de ce tribunal s’accompagnera de formations spécifiques sur les réalités de la violence sexuelle et de la violence conjugale pour les intervenants appelés à œuvrer au sein de ce tribunal. De plus, le palais de justice de Roberval sera également adapté pour offrir des espaces sécurisants aux personnes victimes. Des dispositifs d’aide au témoignage, tels que des paravents et des salles de télétémoignage, seront accessibles.

En appui à cette nouvelle structure, deux ressources supplémentaires s’ajoutent au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) du Saguenay–LacSaintJean. Leur mandat sera d’offrir un soutien et un accompagnement continus aux personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, grâce à une équipe dédiée.

Un poste d’intervenant sociojudiciaire de liaison a notamment été créé pour assurer l’accompagnement prévu dans le cadre du tribunal spécialisé. Ces intervenants spécialisés auront pour responsabilité d’évaluer les risques encourus par les personnes victimes et de les orienter vers les ressources régionales les mieux adaptées à leurs besoins.

Du côté du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), deux nouvelles ressources, soit un procureur et un technicien en droit, s’ajoutent à l’équipe de Roberval. Cette bonification permettra qu’un même procureur accompagne la personne victime tout au long de son parcours judiciaire, favorisant ainsi un lien de confiance et un sentiment de sécurité.

À ce jour, un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale est déployé dans 27 des 36 districts judiciaires du Québec. Le gouvernement prévoit compléter le déploiement sur l’ensemble du territoire d’ici novembre 2026.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux talents du Saguenay–Lac-Saint-Jean récompensés
Publié à 15h00

Deux talents du Saguenay–Lac-Saint-Jean récompensés

La Fondation Alliance pour la relève a dévoilé, hier le 8 avril, les récipiendaires de la troisième édition de son programme de bourses, visant à soutenir et à accompagner la relève en tourisme au Québec. À l’issue du processus d’évaluation, onze personnes se sont démarquées auprès des membres du jury, dont deux du ...

LIRE LA SUITE

L'an dernier à 101 ans, un aller-retour en triporteur jusqu’à La Doré
Publié à 14h45

L'an dernier à 101 ans, un aller-retour en triporteur jusqu’à La Doré

Lors de l’entrevue avec le couple, le 1e avril dernier, l’auteur de ces lignes pensait qu’Alphonse Therrien voulait lui lancer un « poisson d’avril » en racontant qu’il s’était rendu, en 2025, alors âgé de 101 ans, en triporteur, au Festival des Camionneurs de La Doré. Non! Tel n’était pas le cas. En excellente santé, il a décidé, avec un ami qui ...

LIRE LA SUITE

Angéla Boutin franchit le cap des 100 ans avec son « chum » de 102 ans
Publié à 14h41

Angéla Boutin franchit le cap des 100 ans avec son « chum » de 102 ans

Le vendredi 10 avril, Angéla Boutin marquera un jalon peu commun : son 100e anniversaire. Née en 1926, la future centenaire provient d’une famille de 14 enfants, dont 12 vivent encore aujourd’hui. Au fil du temps, elle fonde à son tour une impressionnante descendance. Neuf enfants composent sa famille immédiate, dont sept poursuivent aujourd’hui ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES