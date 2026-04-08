2,4 M$ pour le secteur régional de l’acier et de la manufacture

Quatre petites et moyennes entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean œuvrant dans les secteurs de l’acier et de la manufacture recevront une aide financière totalisant plus de 2,4 millions de dollars de la part de Développement économique Canada, rapporte Radio-Canada.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre de l’Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), mise en place pour le gouvernement fédéral pour atténuer les répercussions des droits de douane imposés par les États-Unis sur les entreprises canadiennes.

À l’échelle du Québec, ce sont près d’une centaine d’entreprises qui bénéficieront de cette initiative, se partageant une enveloppe d’un peu moins de 64 millions de dollars.

Parmi les bénéficiaires figure JAMEC, une entreprise de Normandin spécialisée dans la fabrication d’équipements de manutention pour le secteur industriel, qui recevra 425 000 $. À Alma, le Groupe Alco‑TMI, actif en mécanique industrielle, en chaudronnerie et en tuyauterie, obtiendra pour sa part une contribution de 672 700 $. L’entreprise Pedno, établie à Saguenay et reconnue pour la fabrication de chaînes de traction, de chenilles et d’accessoires miniers, se verra accorder un financement de 335 000 $.

La plus importante enveloppe, soit un million de dollars, sera toutefois attribuée à l’entreprise Proco, dont l’usine principale est située à La Baie. Spécialisé dans les revêtements et les structures métalliques, ce financement lui permettra notamment de bonifier ses équipements automatisés de production.