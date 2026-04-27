SUIVEZ-NOUS

Lundi, 27 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 47s

La rivière Ashuapmushuan libérée de ses glaces

Émile Boudreau
Le 27 avril 2026 — Modifié à 13 h 58 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un moment clé du printemps a été franchit le dimanche 26 avril, vers 17 h, alors que les glaces de la rivière Ashuapmushuanont ont cédé devant l’église et l’Hôtel de Ville de Saint-Félicien. En 2025, les glaces avaient quitté la rivière le 27 avril, soit une journée plus tard.

Habituellement, le départ d’environ 70 % des glaces du lac Saint-Jean survient entre sept et dix jours après celui de la rivière Ashuapmushuan. L’an dernier, le lac s’était dégagé le 6 mai. Les citoyens du Lac-Saint-Jean peuvent donc s’attendre à un scénario similaire cette année, si les conditions météorologiques suivent le même rythme.

Rappelons que pour que le lac Saint-Jean se libère complètement de sa couverture glacée, des facteurs précis doivent être réunis. Des quantités importantes de pluie, combinées à des vents soutenus, sont nécessaires afin de mettre les glaces en mouvement d’une rive à l’autre. Selon les prévisions météo, des précipitations sont attendues en milieu de semaine dans la région, ce qui pourrait accélérer le processus.

D’ici là, l’évolution du lac continue de retenir l’attention, alors que l’hiver cède peu à peu sa place au printemps au Lac-Saint-Jean.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le fromage plus emblématique que l’érable au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Publié à 16h00

Le fromage plus emblématique que l’érable au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon un sondage mené par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec la firme Léger, les produits laitiers se hissent au deuxième rang des produits alimentaires emblématiques du Québec, tout juste derrière le sirop d’érable. Individuellement, le fromage est nommé comme produit emblématique par 20% des répondants, se positionnant ...

LIRE LA SUITE

Vente de biscuits dans la région au profit de la Fondation Jean-Allard
Publié à 14h00

Vente de biscuits dans la région au profit de la Fondation Jean-Allard

À compter d’aujourd’hui, lundi 27 avril, la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean est invitée à poser un geste gourmand et solidaire en se procurant des Biscuits Sourire. Ceux-ci sont vendus dans les 22 restaurants Tim Hortons de la région, et l’entièreté des sommes amassées sera versée à la Fondation Jean-Allard, qui œuvre pour la cause de ...

LIRE LA SUITE

Québec solidaire presse le ministre Bonnardel de rouvrir le PEQ
Publié à 13h00

Québec solidaire presse le ministre Bonnardel de rouvrir le PEQ

Québec solidaire (QS) intensifie la pression sur le nouveau ministre de l’Immigration, François Bonnardel, afin qu’il procède à la réouverture du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) avant le 5 mai prochain, date de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale. Rappelons que Christine Fréchette, nouvellement désignée comme chef de la ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES