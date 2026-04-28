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Mardi, 28 avril 2026

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Augmentation de la violence dans les écoles de la région

Le 28 avril 2026 — Modifié à 07 h 58 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

L’augmentation de la violence dans les écoles serait-elle liée à la guerre que se livrent les gangs criminalisés pour le contrôle du marché de la drogue dans la région?

Forte d’une demande d’accès à l’information formulée auprès de la Sûreté du Québec (SQ), le groupe des Coops de l’information dévoile d’abord les données relatives au nombre de mineurs arrêtés par année, depuis 2020, en contexte scolaire dans les établissements du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Premier constat : il y a une augmentation du nombre d’arrestations chez les étudiants d’âge mineur. Le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), le lieutenant Grégory Gomez Del Prado mentionne qu’au niveau des armes, on parle surtout de couteaux et d’armes à air comprimé qui ont été utilisées.

Autre élément important, ce ne sont pas toutes les arrestations effectuées en contexte scolaire dans la région qui se rangent sous le couvert de la violence armée. Précisons que malgré le fait qu’il soit très logique en apparence, le lien avec la guerre des gangs demeure très difficile à établir, car plusieurs facteurs, qui ne sont pas liés directement au crime organisé, peuvent être responsables de la hausse des événements à caractère violent dans les écoles de la région.

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