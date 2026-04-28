Plus de 350 000 $ investis par la Fondation du Domaine‑du‑Roy

La Fondation du Domaine‑du‑Roy a donné son aval au financement de plus de 350 000 $ en projets de santé lors de la plus récente rencontre de son conseil d’administration. Ces investissements toucheront 28 départements et installations de santé et de services sociaux sur le territoire de la MRC du Domaine‑du‑Roy, dont une quinzaine à l’extérieur des murs de l’Hôpital de Roberval.

Parmi les projets majeurs, près de 100 000 $ seront consacrés à l’ajout d’un module de biopsie pour le nouveau mammographe qui sera installé prochainement à l’Hôpital de Roberval. Cet équipement permettra d’effectuer sur place des biopsies sous stéréotaxie, évitant ainsi environ 25 déplacements annuels vers Alma pour les patientes concernées.

Grâce à cet ajout, l’Hôpital de Roberval pourra également accueillir les patientes de Dolbeau, ainsi que celles provenant de Chibougamau et d’Opitciwan. Les délais d’investigation devraient aussi être réduits d’environ deux semaines.

« Chaque fois que nous pouvons, par le financement d’un projet, permettre aux gens du Domaine‑du‑Roy d’éviter des déplacements et de se faire soigner chez nous, c’est une réussite pour la Fondation. Selon la Société canadienne du cancer, une femme sur huit au Canada recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie, ce qui représente près de 1 550 femmes pour notre MRC. Ça touche beaucoup de monde et la Fondation est heureuse d’offrir à ces femmes un meilleur service à proximité », a souligné Marc‑André Levesque, président du conseil d’administration de la Fondation du Domaine‑du‑Roy.

Par ailleurs, le conseil d’administration de la Fondation a confirmé qu’en 2026, près de 230 000 $ seront investis dans le cadre du programme « Petits pas, grandes réalisations », permettant la concrétisation de 42 projets. Ce programme est financé par les caisses Desjardins de Domaine‑du‑Roy et du Pekuakami, qui y contribuent à raison de 10 000 $ annuellement, pour des projets d’une valeur maximale de 25 000 $.

Parmi les projets financés par la Fondation, près de 10 000 $ seront investis pour l’acquisition d’un dispositif transformant tables, planchers et murs en surfaces interactives de jeux, au bénéfice des résidents du pavillon St‑François‑de‑Sales. Un autre projet prévoit un investissement de près de 20 000 $ afin d’aménager des espaces plus chaleureux à la Résidence à assistance continue (RAC) des Lilas, à Roberval. Enfin, le CHSLD de Saint‑Félicien bénéficiera de l’achat de plusieurs équipements pour un montant total avoisinant 30 000 $.

De nombreux départements de l’Hôpital de Roberval et autres installations du territoire verront également leurs services bonifiés grâce aux investissements de la Fondation du Domaine‑du‑Roy.