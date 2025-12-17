Rencontre entre la ministre Biron, l’UQAC et les cégeps régionaux

C’est mardi que la ministre de l’Enseignement supérieur, Martine Biron, a rencontré les directeurs généraux des quatre cégeps ainsi que le recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Cette réunion avait pour but de s’informer sur les enjeux locaux, entre autres sur l’expansion des programmes d’études et les stratégies pour maintenir l’attractivité de l’éducation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mentionne Radio-Canada. La rencontre a permis aux directeurs généraux des quatre cégeps de s’exprimer sur leur volonté d'introduire des nouveaux programmes d’études.

Le directeur général du Cégep de Jonquière, Sylvain Gaudreault, en a profité pour rappeler la nécessité de maintenir l’exclusivité de certaines formations, comme celle de l’École supérieure en Art et technologie des médias (ATM).

La présence des étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur était également au cœur des discussions. La ministre Biron a alors laissé savoir son engagement à poser des gestes et à trouver des solutions dès 2026 pour aider les universités à remplir leurs quotas d’étudiants étrangers, dont l’UQAC.

Réitérons qu’à la fin du mois de novembre, le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) a été remplacé par le Programme de sélection des travailleurs qualifiés.