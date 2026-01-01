Contenu commandité - Avis public

Période de réinscription pour les élèves fréquentant déjà une école primaire

L’inscription peut se faire de deux façons :

Du 9 au 18 janvier : Mozaïk Portail, en ligne (Portail Parents) à l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/ et ainsi qu’à partir du site du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, dans la section « Parents & élèves ». Un guide d’utilisation y est disponible pour vous indiquer la marche à suivre. Du 19 au 23 janvier : Les parents n'ayant pas pu utiliser le Portail Parents recevront la fiche d'inscription papier à la maison par l'intermédiaire de leur enfant.

Pour une PREMIÈRE ADMISSION (nouveaux élèves)

Vous devez vous présenter à l’école du plan de répartition (école de bassin) de votre enfant

PROGRAMME PASSE-PARTOUT

Pour être admis en classe en septembre 2026, l’enfant devra être âgé de 4 ans avant le 1er octobre 2026.

MATERNELLE 4 ANS

Pour être admis en septembre 2026, l’enfant devra être âgé de 4 ans avant le 1er octobre 2026.

IMPORTANT

L’ouverture de classes de maternelle 4 ans est prévue uniquement dans les écoles identifiées de ce sigle ►.

L’ouverture dépendra du nombre d’inscriptions reçues et de la capacité d’accueil des écoles. L’accessibilité au service du transport scolaire doit être validée par le parent.

MATERNELLE 5 ANS

Pour être admis en classe en septembre 2026, l’enfant devra être âgé de 5 ans avant le 1er octobre 2026.

ÉCOLES

SECTEUR ROBERVAL

École Notre-Dame, Roberval, au secrétariat de l'école

Du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026

De 8 h 30 à 11 h 30 / 13 h 15 à 15 h 45

►École Benoit-Duhamel, Roberval au secrétariat de l'école

Du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026

De 8 h 30 à 11 h 30 / 13 h 30 à 15 h 30

École De la Rivière, Sainte-Hedwidge *Se présenter au secrétariat de l'école, au 2e étage

Du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026

De 9 h à 11 h / 13 h à 15 h

École Des Deux-Lacs, Lac-Bouchette, au secrétariat de l'école

École Boisjoli, Saint-François-de-Sales *Se présenter à l'école Des Deux-Lacs

Du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026

De 8 h à 11 h 30 / 12 h 30 à 15 h 30

►École Jolivent, Chambord, au secrétariat de l'école

École L'Arbrisseau, Saint-André * Se présenter à l'école Jolivent

Du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026

De 8 h à 11 h / 13 h à 15 h

SECTEUR SAINT-FÉLICIEN

►École Hébert, Saint-Félicien, au secrétariat de l'école

Du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026

De 8 h à 11 h / 12 h 45 à 15 h

École Monseigneur Bluteau, Saint-Félicien, au secrétariat de l'école

Du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026

De 8 h à 11 h / 13 h à 15 h

École Carrefour étudiant, Saint-Félicien, au secrétariat de l'école

Du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026

De 8 h à 11 h / 13 h à 15 h

École Maria-Goretti, La Doré, au secrétariat de l'école

Du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026

De 8 h 30 à 11 h 30 / 12 h 30 à 14 h 30

►École Pie XII, Saint-Prime, *Se présenter à l'école Jeanne-Mance

Du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026

De 8 h à 11 h / 13 h à 15 h

Le CERTIFICAT DE NAISSANCE (GRAND FORMAT) est OBLIGATOIRE lors de la première inscription dans une école du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets. Vous pouvez obtenir ce document en vous adressant au bureau du Directeur de l’état civil, 2535, boul. Laurier, Québec (Québec), GIV 5C6 (Tél. : 1 877 644-4545). Le formulaire de demande de certificat est également disponible auprès des Caisses Desjardins, des Bureaux de Communication-Québec, des CLSC, ainsi qu’au Palais de justice. Vous pouvez aussi le commander directement par Internet à l’adresse : www.etatcivil.gouv.qc.ca. Une PIÈCE D’IDENTITÉ sera également demandée à l’un des parents comme preuve de résidence au Québec, indiquant l’adresse du parent-répondant (ex. : permis de conduire).

DEMANDE DE DÉROGATION – Les parents qui souhaitent faire une demande de dérogation à l'âge d'admission à la maternelle pour l'année scolaire 2026-2027, conformément à l'article 56 du Règlement concernant le Régime pédagogique, doivent soumettre leur demande avant le 31 mars 2026. Cette demande concerne des cas exceptionnels et des enfants jugés particulièrement aptes à la scolarisation. Pour toute information additionnelle, veuillez contacter M. Steeven Paquet 418 275-4136, poste 1043.

