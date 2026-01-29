Société d'histoire Domaine-du-Roy : explorer l'histoire locale

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

La Société d’histoire Domaine-du-Roy est un lieu où l’histoire régionale se découvre et se partage. L’organisme acquiert, classe et diffuse des archives, tout en proposant des expositions et des activités qui permettent au public de s’immerger dans le patrimoine local.

2026 marque une étape importante avec la fusion organisationnelle entre la Société d’histoire Domaine-du-Roy et le Centre d’archives Domaine-du-Roy. « Cette fusion nous permet d’avoir une structure plus efficace et de mieux représenter tout le territoire, tout en poursuivant notre mission de diffusion et de préservation du patrimoine », explique Maxime Lamontagne, directeur général et archiviste.

Cette étape entraîne également un renforcement du conseil d’administration : de nouveaux membres seront recrutés afin d’assurer une représentation équitable de l’ensemble du territoire.

Le nouveau conseil sera formé lors de l’assemblée générale annuelle du 18 mars prochain et la Société invite les citoyens intéressés à venir poser leur candidature. « Nous voulons que toutes les municipalités de la MRC soient représentées, y compris les plus petites, afin que chacun se sente impliqué dans la préservation de notre patrimoine », précise Maxime Lamontagne.

Deux expositions majeures sont à venir, à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque de Roberval, même si les dates officielles ne sont pas encore fixées, elles devraient avoir lieu entre février et mars. La première mettra en lumière Gérard Doré, le plus jeune soldat de la région à être décédé sur le front de l’Ouest pendant la Seconde Guerre mondiale, tombé à 16 ans après s’être engagé en mentant sur son âge.

La seconde, initialement prévue pour 2022, retrace l’histoire de l’aviation du Domaine-Du-Roy, de ses débuts, par l’implantation de bases pour les hydravions jusqu’à la construction d’aéroports, en passant par les grandes tragédies aériennes qui ont frappé notre secteur, et sera présentée dans la grande salle d’exposition de la bibliothèque.

L’histoire régionale peut sembler lointaine, mais la Société cherche à la rendre accessible et captivante. Elle propose des projets éducatifs pour les jeunes, des expositions interactives et des contenus visuels sur les réseaux sociaux, afin que chacun puisse se rapprocher de l’histoire locale. « Il y a toujours quelque chose à découvrir, des anecdotes surprenantes et des histoires qui parlent de nous, de nos familles et de notre territoire », souligne Maxime Lamontagne.

Pour découvrir les expositions, les archives et les activités offertes, visitez le site web et la page Facebook de la Société d’histoire Domaine-du-Roy.

