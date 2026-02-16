Fissures de fondations : réparer maintenant ou attendre ?

C’est une question que beaucoup de propriétaires se posent : “Est-ce que je dois réparer cette fissure tout de suite, ou je peux attendre ?” Et honnêtement, c’est normal d’hésiter. Personne n’a envie de dépenser pour quelque chose qui semble “petit”… surtout si le sous-sol est encore sec.

Mais au Québec, attendre peut parfois coûter plus cher.

Une fissure de fondation, ce n’est pas seulement une ligne dans le béton. C’est un point faible potentiel. Et le vrai problème, ce n’est pas la fissure elle-même : c’est ce qu’elle peut permettre à l’eau et à l’humidité de faire.

Au printemps, lors de la fonte des neiges, les sols autour des maisons deviennent gorgés d’eau. À l’automne, les pluies reviennent. En été, certains orages déversent énormément d’eau en peu de temps. Et l’hiver… le gel et le dégel viennent ajouter leur pression. Résultat : la fissure que tu juges “pas si pire” aujourd’hui peut s’élargir ou devenir un point d’infiltration demain.

Beaucoup de gens attendent jusqu’au premier dégât d’eau. Et c’est souvent là que la réparation devient plus stressante : on doit gérer l’eau, l’humidité, parfois les matériaux endommagés, sans parler du risque de moisissure. C’est aussi là que l’impact sur la valeur de la maison peut devenir important.

À l’inverse, réparer tôt une fissure permet souvent de garder le contrôle. On règle avant que ça s’aggrave. On évite les surprises, surtout avant une vente ou une inspection. Et on retrouve la paix d’esprit.

Évidemment, toutes les fissures ne sont pas urgentes. Certaines sont stables et ne bougent presque pas. Mais le seul moyen de le savoir avec confiance, c’est de faire évaluer par un pro.

En résumé : attendre est parfois possible… mais agir tôt est souvent la meilleure stratégie, surtout au Québec où l’eau ne pardonne pas longtemps.