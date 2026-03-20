Les Vox-Pop Trium Médias

Le 12 mars dernier avait lieu à Saint-Félicien le Grand Rendez vous du bonheur au travail, voici ce que certains participants avaient à en dire :

Dominique Simard Studio Nord et Audrey Côté Pronet Réjean Côté

Audrey Côté participe depuis le tout début au grand rendez-vous du bonheur au travail. Elle souligne l’importance de passer des moments en équipe au travail comme en dehors pour maximiser la synergie entre collègues. Elle a trouvé pendant la journée de bons outils d’amélioration des processus pour la gestion des ressources humaines.

Dany Ouellet Maxi Roberval

Dany Ouellet en était à sa première expérience au grand rendez-vous du bonheur au travail. Il a appris plusieurs notions de gestion du stress et compte faire profiter de son équipe des astuces découvertes au cours de la journée.

Marie-Pier Guay Groupe Aishkatsh

Le Groupe Aishkatsh mise beaucoup sur le bonheur au travail en insistant sur un climat de travail respectueux, basé sur l’écoute et la collaboration. Suivant sa participation au grand rendez-vous du bonheur au travail, Marie-Pier Guay souhaite poursuivre sur la lancée de l’entreprise en mettant en place des reconnaissances visibles pour stimuler la fierté de faire partie de l’équipe.

Nadia Fortin Zoo Sauvage de St-Félicien

Participante depuis le début, Nadia Fortin confirme qu’au Zoo Sauvage, on a déjà une bonne culture de gestion du personnel en place. Elle a apprécié les conférences de la journée, et repart avec de belles idées pour améliorer la gestion du stress et le partage d’information.

Pauline Defachelles SAE du Pays-des-Bleuets

La reconnaissance au travail et des notions avancées de gestion du temps sont déjà monnaie courante à la SAE du Pays-des-Bleuets. Comme plusieurs participants, Pauline Defachelles a été particulièrement intéressée par les conférences traitant de la gestion du stress au travail. Forte de nouvelles connaissances, elle rapportera de nouvelles stratégies à l’Équipe de la SAE.

Julie Caron Municipalité de Chambord

La collaboration d’équipe et le partage d’information font déjà partie des bonnes pratiques déployées par la municipalité de Chambord. Julie Caron a profité de la journée pour en apprendre davantage sur le rapport des humains au numérique, de même que de l’argent par rapport au bonheur.