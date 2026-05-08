Le Village Boréal - Prix coup de coeur

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Depuis plus de 20 ans, le Village Boréal transforme les glaces de la rivière Ashuapmushuan en un véritable village d’hiver vivant. Avec plus d’une centaine de maisonnettes et des milliers de visiteurs chaque année, ce projet est bien plus qu’un site récréatif : c’est une initiative collective portée par la passion, le bénévolat et un fort attachement au territoire.

Au fil des saisons, il est devenu un lieu unique où se rencontrent familles, sportifs, citoyens et visiteurs dans une ambiance chaleureuse et rassembleuse. Son anneau de glace de 1,2 km, ses activités sportives et sociales et la vie qui anime ses maisonnettes incarnent la créativité, la résilience et le plaisir simple de profiter de l’hiver.

Marqué par sa capacité d’adaptation, le Village Boréal a su demeurer un lieu significatif même durant la pandémie, en continuant d’innover pour offrir une expérience accessible et gratuite qui inspire le milieu.

Son impact est profondément humain. Porté par des bénévoles engagés, des partenaires fidèles et une communauté mobilisée, il offre un lieu sécuritaire et accueillant, où certaines maisonnettes sont même mises à la disposition de familles dans le besoin.

Devenu un symbole de fierté régionale, le Village Boréal s’impose comme un moteur social et culturel — une histoire de rivière et de communauté portée par la passion de celles et ceux qui la font vivre.

Le Village Boréal

418 630-8239 | 418 679-3335