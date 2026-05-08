La relève artistique s’invite sous les projecteurs

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Au Cégep de St-Félicien, le programme Arts, lettres et communication prend vie bien au-delà des salles de classe. Chaque année, les étudiantes et les étudiants montent sur scène et présentent leurs créations lors d’événements qui marquent l’aboutissement de leur parcours.

« C’est un programme préuniversitaire multidisciplinaire qui touche au cinéma, au théâtre, à la littérature et aux communications », explique Noémie Ouellet, conseillère en communication à l’information scolaire. « Ça ouvre vraiment plusieurs portes pour la suite à l’université. »

Mais au-delà de la théorie, c’est le côté concret qui marque les étudiants. « On touche à tout », résume Jennyfer Laflamme, étudiante de 2e année. « On apprend autant à jouer qu’à faire des décors, des costumes, de la scénographie, à écrire, réaliser et même faire le montage de nos projets. »

Cette diversité se reflète directement dans les spectacles présentés au public. Le 6 et 7 mai dernier, les étudiants de première année présentaient la pièce Histoire pour faire des cauchemars d’Étienne Lepage, un projet d’intégration qui leur permet de monter une production complète. Le 13 mai, place à la soirée multidisciplinaire des étudiants de 2e année, où trois projets en théâtre seront présentés. Une soirée gratuite qui met de l’avant toute l’étendue de leur créativité.

Puis, le 14 mai à 19 h, le public est invité au Vidéoclap, un gala cinéma regroupant 11 courts-métrages réalisés par les étudiants. « C’est impressionnant à quel point c’est professionnel », souligne Noémie Ouellet. « Il y a des projets qui font réfléchir, d’autres qui font rire ou même pleurer. On ne s’attend pas toujours à ce niveau-là. »

Pour les étudiants, ces événements représentent bien plus qu’une simple présentation. « C’est comme une tradition, un moment où tout le monde se rassemble après une année de travail », explique Jennyfer Laflamme.

Même en région, l’expérience est complète. « On rencontre beaucoup d’artistes, on découvre le milieu culturel et on crée des liens », ajoute-t-elle. Une réalité qui prouve qu’il n’est pas nécessaire d’être dans un grand centre pour évoluer en arts.

En parallèle, le programme est aussi impliqué dans le Festival Anim sur le Lac, qui se tiendra du 6 au 9 août à Saint-Félicien et présentera une soixantaine de films d’animation.

Que ce soit pour encourager la relève ou simplement vivre une soirée différente, ces événements offrent une belle occasion de découvrir le talent d’ici. Les billets pour le Vidéoclap du 14 mai sont disponibles sur lepointdevente.com.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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