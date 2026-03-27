Le Mic-Mac toujours en scène à Roberval

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Depuis près de six décennies, le Théâtre Mic-Mac fait vibrer la scène culturelle de Roberval. Fondée en 1966, la troupe célèbre cette année son 60e anniversaire, un jalon qui témoigne de la persévérance d’un organisme porté entièrement par des bénévoles passionnés.

La troupe compte aujourd’hui près de 75 membres, tous bénévoles, qui s’impliquent autant sur scène qu’en coulisses. Décors, costumes, éclairages, régie : chaque production mobilise une équipe entière du milieu. Si les comédiens sont amateurs, les mises en scène sont confiées à des professionnels, ce qui permet à la troupe de proposer des spectacles à la qualité reconnue.

Pour Réjean Gauthier, directeur artistique du Théâtre Mic-Mac, la longévité de la troupe s’explique notamment par la fidélité du public et par le choix de textes qui abordent des enjeux humains et sociaux. « On parle beaucoup des relations, de la famille, de la complexité des rapports humains. Ce sont des sujets qui interpellent tout le monde, même les gens qui viennent au théâtre pour la première fois », explique-t-il.

Les productions du Théâtre Mic-Mac surprennent aussi par leur dimension visuelle. Les scénographies, souvent épurées et contemporaines, créent chaque année un univers différent qui intrigue les spectateurs dès leur entrée dans la salle.

Pour souligner ce 60e anniversaire, la troupe présentera sa 77e production, Lysis, un texte de Fanny Britt et Alexia Bürger, du 3 avril au 3 mai à la salle Lionel-Villeneuve. La pièce réunit 15 comédiens âgés de 19 à 70 ans, en plus d’une équipe d’une vingtaine de personnes à la production.

Inspirée notamment de la comédie antique Lysistrata d’Aristophane, l’oeuvre aborde des thèmes très actuels. Des militantes déclenchent une grève de la natalité pour dénoncer les abus d’une entreprise pharmaceutique et les rapports de pouvoir qui en découlent. « C’est une pièce qui traite d’enjeux sociaux importants et qui résonne beaucoup avec l’actualité », souligne Réjean Gauthier.

Comme chaque année, la pièce sera présentée pendant cinq semaines pour un total d’une quinzaine de représentations, un rendez-vous attendu par le public fidèle de la région.

Le 60e anniversaire sera aussi souligné par différentes lectures théâtrales revisitant des oeuvres marquantes de l’histoire du Mic-Mac, accompagnées d’archives et de souvenirs de productions passées.

Accessible et convivial, le Théâtre Mic-Mac attire autant les habitués que les curieux. « Même les gens qui pensent ne pas aimer le théâtre sont souvent surpris par l’intensité de l’expérience », affirme Réjean Gauthier.

Pour connaître les dates des représentations et les activités entourant le 60e anniversaire, visitez le site web du Théâtre Mic-Mac ou surveillez les publications sur leur page Facebook.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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