La belle histoire de Rémi Tremblay "Ils m'ont donné ma chance !"

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Après 17 années passées dans une usine de sciage, Rémi Tremblay sentait que son coeur n’y était plus. L’engagement qui l’avait animé pendant tant d’années s’effritait, et il a pris la difficile décision de quitter un milieu qu’il connaissait par coeur. Il a ensuite tenté sa chance à la Ville de Normandin, puis comme opérateur pour une entreprise d’excavation.

Passionné de véhicules motorisés depuis toujours — au point de changer régulièrement de voiture — Rémi ne se doutait pas que sa vie allait prendre un tournant inattendu lors d’une simple visite pour un changement d’huile à la Maison de l’Auto de Saint Félicien. Assis dans la salle d’attente, il a rassemblé tout son courage pour demander à la directrice générale, Emmanuelle Verreault, s’il existait une formation pour devenir vendeur automobile.

Emmanuelle lui a alors répondu : « Va plutôt voir mon frère Pierre-Luc, directeur général de la Maison Mazda. Il cherche un conseiller en vente… et c’est un excellent formateur ! »

Rémi a donc pris son courage une deuxième fois et s’est présenté à Pierre-Luc. Une entrevue a suivi, puis une offre. Pour la première fois, quelqu’un acceptait de lui donner sa chance, malgré son absence totale d’expérience en service à la clientèle, en vente, en informatique ou même en travail de bureau. Rien, sur papier, ne jouait en sa faveur. Mais il avait quelque chose de plus précieux : la volonté de réussir.

Des débuts exigeants, mais un engagement exceptionnel

Les premiers mois ont été difficiles, autant pour Rémi que pour son nouvel employeur. Il devait apprendre simultanément un nouveau métier, de nouvelles technologies et un univers où la performance et les résultats sont essentiels.

Rapidement, Pierre-Luc a toutefois découvert en lui un homme déterminé, engagé et prêt à en faire toujours plus. Selon lui : « L’automobile, ça s’apprend. Mais avoir du coeur au ventre, ça ne s’enseigne pas. Tu l’as… ou tu ne l’as pas. »

Un service hors norme

Le bouche à oreille n’a pas tardé. Rémi offrait un service client exceptionnel :

Se déplacer pendant ses congés pour dépanner un client,

Se rendre à domicile pour réexpliquer le fonctionnement d’un véhicule,

Répondre présent, peu importe l’heure ou la situation.

Son succès a grandi à une vitesse fulgurante. Lors de sa première année complète, il a vendu plus de 115 véhicules. Aujourd’hui, alors qu’il termine sa deuxième année, il est en voie d’en vendre plus de 150.

Une nouvelle vie, enfin alignée avec ses valeurs

Reconnaissant envers Pierre-Luc qui lui a ouvert la porte, Rémi lui rappelle souvent à quel point cette chance a transformé sa vie. Il a découvert un métier qui le passionne réellement, un environnement où il s’épanouit et, surtout, un équilibre de vie qu’il n’avait jamais connu.

Il passe désormais plus de temps avec sa famille, bénéficie d’horaires plus humains et gagne mieux sa vie qu’avant. Rémi Tremblay est la preuve vivante qu’un changement de carrière peut devenir une véritable renaissance — à condition qu’une personne, quelque part, accepte de nous tendre la main.

Maison Mazda

418 679-1222

1040, Route 169, St-Félicien