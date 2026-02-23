SUIVEZ-NOUS

Mardi, 24 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 43s

Location d'aéronefs

Ottawa injecte 316,7 M$ dans la lutte contre les feux de forêt

Émile Boudreau
Le 23 février 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Après une année 2025 marquée par la deuxième pire saison de feux de forêt de l’histoire du pays, Ottawa annonce un nouvel investissement pour renforcer la capacité de lutte aérienne contre les incendies.

Le gouvernement fédéral consacrera 316,7 millions de dollars additionnels sur cinq ans au Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), l’organisme responsable de coordonner les ressources entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires.

Le CIFFC utilisera ce financement pour assurer la location d'aéronefs de lutte contre les feux de forêt et la gestion de leur déploiement dans les provinces et les territoires les plus affectés. Ces appareils, utilisés pour déverser de l'eau ou des produits ignifugeants dans des zones difficiles d'accès ou faire de la surveillance afin d’aider les équipes au sol, devraient être pleinement opérationnels dès la saison des feux de forêt 2026.

Depuis 2019, le gouvernement fédéral a investi près de 1 milliard de dollars pour renforcer la résilience face aux feux de forêt et améliorer leur gestion dans l'ensemble du pays.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hausse des propos et gestes haineux dans les écoles du Québec
Publié à 10h00

Hausse des propos et gestes haineux dans les écoles du Québec

Une recherche menée par le politologue Francis Dupuis-Déri et rendue publique hier par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) met en lumière une montée préoccupante de la misogynie, de l’antiféminisme, de l’homophobie et de la transphobie dans les écoles primaires et secondaires du Québec. L’étude repose sur des témoignages d’enseignants ...

LIRE LA SUITE

Une réforme bâclée, selon la filière agroalimentaire
Publié à 8h00

Une réforme bâclée, selon la filière agroalimentaire

Un regroupement d’associations issues de la filière agroalimentaire se mobilise pour dénoncer le modèle actuel pour la collecte sélective, qui est intenable pour les agriculteurs. Le regroupement en demande d’ailleurs une correction immédiate. Pour certaines entreprises, leurs factures à assumer pour le nouveau régime, mis en place par le ...

LIRE LA SUITE

Marie-Karlynn Laflamme, victorieuse
Publié hier à 20h56

Marie-Karlynn Laflamme, victorieuse

Une ambiance festive, des applaudissements tonitruants et bien des drapeaux québécois s’élevaient à l’hôtel Le Montagnais, lundi soir. À l'issue de cette élection partielle dans Chicoutimi, c’est l’ex-rectrice de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Marie-Karlynn Laflamme, qui a pu crier victoire.  Il s’agit d’une quatrième victoire ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES