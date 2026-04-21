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Billets des Saguenéens : pas facile d’y accéder?

Le 21 avril 2026 — Modifié à 08 h 12 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Pas facile pour monsieur et madame tout le monde d’obtenir des billets pour les matchs 1 et 2 de la série opposant les Huskies au Saguenéens qui débute vendredi et samedi au Centre Georges-Vézina.

Des internautes qui ont tenté d’obtenir des billets très tôt ce mardi matin, depuis 5h45, se voyaient placer dans une file d’attente, sans savoir le moment exact où les billets seraient accessibles.

Rejoint par le 92,5 Ma radio d’Ici, le directeur des opérations Serge Proulx a mentionné que de manière très transparente, l’organisation a expliqué pourquoi en long et en large on procédait de cette manière. Malgré une certaine grogne palpable ce mardi matin, M. Proulx jugeait que la vente allait très bien.

Heure de début de vente?

Il aura fallu 70 minutes pour écouler tous les billets "assis" restants, pour ensuite mettre en vente les billets "debout". Impossible toutefois de savoir à quel moment précis la vente a officiellement débuté, M. Proulx jugeant ce détail "non pertinent" en raison de tout ce qui a été communiqué comme informations depuis deux semaines.

Il restait d’ailleurs des billets assis pour les deux premiers matchs au moment de notre échange vers 7 heures. Serge Proulx évaluait que la vente allait rapidement et normalement comme tout événement couru. Et pour s’assurer que la plateforme puisse prendre le flot exceptionnel de personnes sur le réseau lors de la vente des séries, des correctifs ont été apportés et tout a roulé rondement pour la 2e série contre Québec.

Le directeur des opérations conclut en rappelant que le disque dur du système sera d’ailleurs changé pendant la saison morte, entraînant d’autres améliorations dans le futur.

 

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