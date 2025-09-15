3e édition plus que satisfaisante pour le défi « Tous pour notre santé! »

Les Produits Gilbert et la Fondation du Domaine-du-Roy sont fiers d’annoncer qu’un montant de 17 000 $ a été amassé dans le cadre de la 3e édition du Défi « Tous pour notre santé! », qui a eu lieu le 13 septembre en avant-midi.

De ce montant, 6 720 $ proviennent de l’équipe du partenaire de l’événement, soit Les Produits Gilbert. En effet, l’entreprise a remis un montant de 5 000 $ et les participant.es de son équipe ont amassé 1 720 $. Selon le président du conseil d’administration de la Fondation du Domaine-du-Roy, Marc-André Lévesque, la Fondation est reconnaissante à Les Produits Gilbert d’avoir accepté de s’associer au Défi pour une deuxième année. Il précise que c’est une activité qui est appréciée par les participants et que la fondation souhaite la voir grandir et leur donne l’occasion de faire connaître la Fondation auprès d’un plus large public, de rencontrer et de créer des liens avec les participants, et de souligner la mobilisation des équipes du CIUSSS, en leur permettant de remporter 2 000 $ pour des projets dans leur département.

Mentionnons qu’une partie des dons amassés sera remise à la réadaptation physio et ergo, l’équipe du CIUSSS ayant été la plus participative dans l’édition 2024 du Défi. Le reste du montant sera attribué à l’achat d’un ventilateur de transport pour l’inhalothérapie, au coût de 71 300 $. Ce ventilateur viendra avec une licence pédiatrique, ce qui permettra d’éliminer les découvertures lors du transfert d’un enfant à l’extérieur.