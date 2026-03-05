L’ex-maire de La Doré Ghislain Laprise manque de temps

Défait lors de l’élection municipale du 2 novembre dernier, Ghislain Laprise aurait souhaité poursuivre son engagement à la mairie de La Doré pour un nouveau mandat de quatre ans. Cette page tournée, l’ancien maire n’exprime ni regret ni animosité à l’égard du verdict populaire. Installé, sur une propriété de sept hectares, située au Lac des Hôtes, il constate plutôt que les journées passent rapidement, au point de manquer de temps pour mener à terme l’ensemble des travaux manuels inscrits sur une liste qui ne cesse de s’allonger.

Rencontré à sa résidence, Ghislain Laprise évoque un quotidien désormais libéré des exigences liées aux responsabilités municipales. « Je remarque que le sommeil vient plus facilement qu’avant. Même sans problèmes majeurs à régler, la fonction de maire exige une réflexion constante et la recherche de solutions. Cette expérience demeure très positive », mentionne-t-il.

Le changement de rythme s’est toutefois imposé brusquement. Du jour au lendemain, il a fallu composer avec un mode de vie éloigné de l’intensité propre à la politique municipale. À 65 ans, Ghislain Laprise affirme profiter d’une bonne forme et d’un sentiment d’accomplissement. « J’ai exercé mes fonctions avec passion. Avant mon passage à la mairie, j’ai œuvré durant 36 ans au sein d’un syndicat. J’accepte le résultat électoral. Ainsi fonctionne la démocratie. Jacques Dubois a mené une campagne solide, accompagné de ses enfants. »

Parmi les dossiers dont il conserve un souvenir marquant figure le projet du Centre communautaire de La Doré. Évalué à 6,5 M$, cet équipement permettra à la municipalité de se doter d’une infrastructure d’envergure régionale. Il souligne également le développement de la nouvelle avenue Des Plaines, un projet favorisant l’implantation de nouvelles résidences.

Un hiver bien rempli

Au cours de la saison hivernale, l’ancien maire a consacré une partie de son temps à la coupe de bois de chauffage sur son terrain. À ces activités se sont ajoutés près de 1 000 kilomètres parcourus en motoneige.

« J’ai aussi repris des travaux à la maison que j’avais laissés en suspens. La construction s’est terminée au début de mon mandat, mais plusieurs détails restaient à compléter », précise-t-il.

Une pause politique assumée

Aucune proposition de mandats ponctuels ne lui a été soumise depuis son départ de la mairie, une situation qu’il accueille sans amertume. Certaines personnes l’ont toutefois questionné sur un éventuel intérêt pour la politique provinciale. « Ma réponse demeure négative. Le cadre provincial laisse moins de marge de manœuvre qu’au municipal. Pour l’instant, la politique ne figure pas parmi mes priorités. Il ne faut jamais exclure définitivement une possibilité, mais rien ne s’inscrit dans cette direction à court terme. »

Ghislain Laprise profite donc pleinement de sa vie sur les terres familiales, ayant appartenu à son grand-père, puis à son père. Les projets s’accumulent déjà en vue du printemps. « Je me sens bien ici. Les journées filent rapidement », conclut-il.