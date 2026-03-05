Le Festival d’hiver de Roberval maintient sa programmation

Malgré l’affaissement de son immense chapiteau gonflable, survenu dans la nuit de lundi à mardi, laissant craindre l’annulation de plusieurs activités intérieures, le Festival d’hiver de Roberval confirme qu’il pourra finalement maintenir la majorité de sa programmation. L’Igloo Caisses Desjardins n’accueillera toutefois plus que des activités de jour.

L’organisation assure que les festivaliers pourront continuer de profiter du gigantesque dôme jusqu’à dimanche, mais admet que des ajustements seront nécessaires. Les activités prévues en soirée devront notamment être relocalisées.

Sur sa page Facebook, le festival a annoncé que le méchoui et le spectacle du samedi soir seront déplacés à l’entreprise Nova Modulaire, située au 1890, rue Saint-Dominique, à Roberval. Pour faciliter la transition, un service de navette sera mis en place entre le site de jour, établi sur les glaces du lac Saint-Jean, et le nouveau lieu de rassemblement.

Malgré les contraintes logistiques, l’organisation se veut rassurante. Elle confirme que l’ensemble des activités prévues de jeudi à dimanche sera maintenu en toute sécurité sur le site principal.

Les courses de motoneiges, l'attraction phare du Festival d’hiver se dérouleront comme prévu. Les grandes finales devraient attirer de nombreux amateurs samedi midi.