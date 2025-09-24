C’est le début d’un nouveau chapitre pour Miss Gâteaux, alors que l’entreprise vient de s’installer dans l’ancien presbytère de Saint-Prime, transformant ce lieu chargé d’histoire en un espace chaleureux et gourmand.

Il était à peine 7 h 30 quand les premiers clients franchissaient le seuil du nouveau local de Miss Gâteaux, humant avec appétit l’odeur du pain et des pâtisseries. L’ancien presbytère a été métamorphosé en café, où l’on retrouve 20 places assises, une salle de réunion et une verrière. Impossible de passer sous silence les présentoirs, où l’on retrouve de délicieuses créations fraîchement préparées.

Mercredi matin, l’équipe de Miss Gâteaux s’affairait derrière le comptoir, telles de petites abeilles. Certaines accueillaient chaleureusement les clients et d’autres garnissaient les étalages.

Il faut dire que les derniers jours n’ont pas été de tout repos. Les membres de l’équipe ont travaillé fort pour en arriver à ce résultat.

Les copropriétaires Nathalie Paré et Valérie Maheu n’ont pas chômé. « Il a fallu remonter la production au grand complet. Quand un commerce part de zéro, il commence avec un petit peu de choses. Nous, ça fait plusieurs années qu’on est ouvert. On a vraiment beaucoup de produits. Quand on a tout vendu, il a fallu tout refaire au complet. On n’a plus notre rotation. C’est énorme », mentionne Nathalie Paré.

Un nouveau défi s’est présenté à l’équipe, soit la préparation de mets salés. Chaque semaine, les clients auront le choix de déguster trois sortes de salades et quatre sortes de sandwichs avec du pain maison. « On n’a jamais fait de salé, fait remarquer Nathalie Paré. On fait juste cuisiner du sucré et on est très habitué à la boulangerie et aux desserts. Ce sont des méthodes différentes pour le salé. On a moins d’expérience là-dedans. »

Pour le moment, Miss Gâteaux mise sur un menu léger. « On va prendre le temps de s’adapter. Plus ça va aller, plus on va ajouter des trucs. Quand on sera bien rodé, on pourra faire des folies comme on fait avec nos desserts », dit-elle, avec un sourire en coin.

Le presbytère reprend vie

Miss Gâteaux était établie depuis 14 ans en bas de la côte du Cran à Saint-Prime, à même la résidence de Nathalie Paré. Le commerce faisait face à un enjeu de manque d'espace de travail, même s’il avait subi à trois reprises des agrandissements. Les entrepreneures étaient donc à la recherche d’un nouveau local. Après avoir cogné à plusieurs portes, elles ont finalement arrêté leur choix sur l’ancien presbytère, appartenant à la Corporation de la vieille fromagerie Perron.

Une fois la bâtisse achetée, Miss Gâteaux a procédé à des rénovations en investissant plus d’un demi-million de dollars. Une campagne de sociofinancement a été réalisée, où un montant de 25 000 $ a été amassé.

Les copropriétaires du commerce se réjouissent de constater l’engouement de la population envers le projet. « On veut créer un sentiment d’appartenance, soutient Nathalie Paré. On veut que les gens reprennent possession du presbytère. On veut que les gens se sentent bien. La verrière est tellement agréable. On veut que les gens puissent tricoter, lire, venir travailler et discuter. C’est une place qui va leur appartenir. »

Il est d’ailleurs possible pour les membres de la communauté de louer la salle de réunion, située dans l’ancien bureau de la fabrique.