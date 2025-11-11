Les écoles sont fermées au Lac-Saint-Jean ce mardi

Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean ainsi que celui du Pays-des-Bleuets ont annoncé que les cours étaient suspendus pour l’ensemble des écoles et centres de formation du territoire, ce mardi.

Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean a indiqué que la fermeture concerne les écoles primaires, secondaires ainsi que la formation professionnelle et générale aux adultes, à cause des conditions météorologiques. Toutefois, les services de garde dans les écoles primaires demeurent ouverts.

Il s’agit de la même situation au niveau du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets.

Notons que l'école privée Marie-Reine-du-Clergé de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est également fermée.

Au moment d’écrire ces lignes, un total de 38 341 adresses sont plongées dans le noir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Actuellement, il y a 43 pannes au Saguenay, ce qui affecte 25 506 ménages. Du côté de Lac Saint-Jean-Est, il y a 29 interruptions, ce qui représente 4 967 adresses touchées, principalement à Alma.

Les pannes ont débuté dans la nuit de lundi à mardi, alors que la neige tombe dans la région depuis dimanche soir. Environnement Canada avait émis un avertissement prévoyant une accumulation de 15 à 25 centimètres de neige pour lundi et mardi pour toute la région.