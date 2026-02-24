La Fournée s’apprête à déménager dans de nouveaux locaux

L’organisme La Fournée, une entreprise d’économie sociale bien implantée à Saint‑Félicien et spécialisée dans la transformation alimentaire ainsi que dans la préparation de repas à domicile, s’apprête à transférer l’ensemble de ses opérations dans de nouveaux locaux situés dans l’ancien magasin Rénomax, sur la rue Lafontaine, rapporte Radio-Canada.

Avant d’amorcer ses opérations dans ces espaces fraîchement adaptés, La Fournée devra procéder à un important déménagement. Cette transition entraînera la suspension de plusieurs services du 2 au 14 mars.

Certains volets jugés essentiels seront toutefois maintenus durant cette période notamment la cafétéria de la polyvalente, les services destinés aux personnes âgées, la soupe populaire, les services funéraires, ainsi que la cafétéria de Domtar.

Pour mener à bien sa relocalisation, La Fournée a investi 1,2 million de dollars, un montant financé principalement par des prêts. Les nouveaux locaux permettront de tripler la superficie de production, offrant ainsi l’espace nécessaire pour ajouter de l’équipement.

Avec cette expansion, l’organisme prévoit également une hausse de son effectif. Le nombre d’employés, présentement à 42, devrait passer à 50 après l’aménagement complet dans les nouveaux espaces.