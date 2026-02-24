Revenu Québec lance ImpôtNet Québec pour la déclaration de revenus 2025

Revenu Québec a annoncé la mise en ligne d’ImpôtNet Québec, un nouveau service destiné à faciliter la transmission électronique des déclarations de revenus produites avec un logiciel autorisé pour l’année d’imposition 2025.

Selon l’organisation, cette plateforme devient désormais le moyen le plus rapide et le plus sécuritaire pour les particuliers de s’acquitter de leurs obligations fiscales. En plus d’assurer la transmission des déclarations, l’agence souligne que l’utilisation de ce service permet d’obtenir plus rapidement tout remboursement auquel un contribuable peut avoir droit.

Cette orientation vers le numérique s’inscrit dans une tendance déjà bien établie alors que près de 90 % des particuliers ont eu recours à la transmission électronique pour leur déclaration au cours des dernières années.

De plus, pour accompagner les citoyens dans la préparation de leur déclaration, l’organisation les invite également à consulter le site Web justepourtous.ca. Cette plateforme regroupe une foule d’informations sur les nouveautés fiscales propres à l’année 2025, ainsi que des outils permettant d’identifier facilement les crédits d’impôt auxquels chacun peut être admissible.

Revenu Québec rappelle enfin que la date limite de production de la déclaration de revenus pour les particuliers demeure fixée au 30 avril 2026.