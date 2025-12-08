Les pilotes pourraient débuter leur moyen de pression dès mercredi

Les pilotes d’Air Transat ont déposé dimanche un préavis de grève, qui pourrait commencer mercredi matin. Pour cette raison, l’entreprise aérienne annonce l’arrêt progressif de ses opérations.

Air Transat a indiqué dimanche qu’elle devra déployer un plan d’interruption progressif et ordonné et a ajouté que les opérations aériennes seront perturbées jusqu’à ce qu’une entente soit conclue.

Le transporteur se voit donc dans l’obligation de commencer dès maintenant la planification de l’annulation de ses vols et le rapatriement de ses passagers, équipages et appareils pour éviter qu’ils ne soient retenus à l’étranger si la grève se concrétisait.

Air Transat prévoit une cession complète lundi. Déjà, des mesures ont été annoncées par la compagnie pour les clients touchés. Ceux qui ont acheté leur billet auprès de celle-ci seront contactés.

Après des mois de négociations infructueuses, les 750 pilotes d’Air Transat se sont prononcés mercredi dernier à 99 % en faveur d’un mandat de grève générale illimitée. Ils réclament des conditions de travail conformes à celles du reste de l’industrie.