Une voiture sur deux est chaussée de pneus usés

L’hiver a surpris de nombreux automobilistes au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Lorsque les premières neiges sont tombées, au début de novembre, plusieurs roulaient encore avec des pneus d’été.

Quelques jours après le 1er décembre, date à laquelle les pneus d’hiver deviennent obligatoires au Québec, CAA-Québec a mené une opération d’observation pour déterminer la proportion de véhicules en infraction. En date du 5 décembre, tous les véhicules examinés étaient équipés de pneus d’hiver.

Cependant, les observateurs de CAA-Québec ont remarqué que 24 % des véhicules inspectés étaient chaussés de pneus dont l’état était passable, 26 % roulaient sur des pneus dont l’état était non sécuritaire ou dangereux et seulement la moitié des automobilistes disposaient de pneus en bon état

Ces derniers ont également découvert que plusieurs véhicules étaient équipés de pneus âgés de plus de cinq ans. En vieillissant, la bande de roulement des pneus a tendance à se durcir et perd sa souplesse, rendant la conduite moins sécuritaire. De plus, les flancs auront tendance à craquer et à se fendre plus facilement.

Ainsi, après 5 ans d’utilisation, CAA-Québec recommande de faire vérifier annuellement l'état de ses pneus par un spécialiste.