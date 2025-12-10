Un nouvel outil pour aider la population à repérer les signes de déclin chez les aînés

À l’approche des Fêtes et des rassemblements familiaux, la Fondation AGES lance la formation gratuite « Sentinelles en gériatrie sociale », une initiative unique au Québec permettant à toute personne d'apprendre à reconnaître les signes de déclin chez les aînés de son entourage et d'agir en prévention.

Les festivités de fin d’année peuvent être l’occasion d’évaluer l’autonomie de ses parents ou de ses grands-parents : difficulté à suivre une conversation, répétitions plus fréquentes, fatigue inhabituelle, nourriture périmée dans les armoires, maison moins entretenue, mémoire vacillante. Tout autant de signes pouvant témoigner de la dégradation de l’acuité intellectuelle de ses proches.

« Les Fêtes sont souvent révélatrices. On rend visite à un parent qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines et on remarque des signes inquiétants. C'est souvent source d'angoisse pour les proches », explique le docteur Stéphane Lemire, interniste gériatre et fondateur de la Fondation AGES. « Avec la formation Sentinelles, poursuit-il, nous voulons transformer cette inquiétude en action concrète. Les futures Sentinelles peuvent devenir des alliés dans le maintien de l’autonomie de ses proches. »

Une formation pour mieux agir en prévention

Offerte gratuitement en ligne sur le Agirpourmieuxvieillir.com, la formation Sentinelles en gériatrie sociale permet d'acquérir les connaissances de base pour distinguer le vieillissement normal des signes pathologiques. Les participants apprennent à reconnaître les signes précurseurs pouvant indiquer un vieillissement accéléré de sorte à pouvoir intervenir plus tôt et de soutenir leurs proches.

Cette formation, qui a déjà été offerte à près de 8 000 personnes par l’équipe de la Fondation AGES, est maintenant disponible en rattrapage en version numérique pour que plus de personnes puissent en bénéficier et la suivre à leur rythme.

Cet outil a plus précisément été conçu pour renforcer le pouvoir d’agir des personnes aînées et de leurs proches. Développée en collaboration avec des experts, la plateforme offre une information éducative, rigoureuse et validée, accessible à tous, sans toutefois remplacer l’avis d’un professionnel de la santé.

Les articles et outils proposés permettent de fournir des repères concrets pour mieux comprendre les changements liés au vieillissement, soutenir la prise de décision et encourager la participation sociale des aînés.