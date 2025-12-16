Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean reçoit un fonds perpétuel de 1,5 M$ de la part de Carrefour environnement Saguenay

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean annonce la création d’un fonds perpétuel de 1,5 million de dollars, offert par Carrefour environnement Saguenay. Le dévoilement a eu lieu ce matin, lors d’une conférence de presse tenue à l’Hôtel La Saguenéenne, à Chicoutimi.

Il s’agissait de la première conférence de presse tenue par Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) depuis cinq ans. Le 16 décembre, l’organisation est ainsi sortie de sa dormance afin d’annoncer le plus important fonds jamais reçu depuis sa fondation, en 1981.

Grâce à ce fonds d’un million cinq cent mille dollars, l’organisme pourra augmenter chaque année la portée de ses actions sur le terrain et assurer un soutien stable aux organismes qui accompagnent les gens de la région.

Centraide SLSJ concentre ses actions autour de trois grands axes : briser l’isolement social, soutenir la réussite des jeunes, bâtir des milieux de vie rassembleurs, ainsi qu’assurer l’essentiel, notamment la sécurité alimentaire.

Le directeur général de Centraide SLSJ, Martin St-Pierre, considère cette contribution de Carrefour environnement Saguenay comme un événement historique.

« C’est un grand jour qui marque l’histoire de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la région et de mon histoire également. Le fonds aura un impact majeur sur le mieux-être de notre communauté aujourd’hui, demain et à perpétuité. […] Nous avons maintenant un devoir de mémoire : respecter l’esprit, les valeurs et l’héritage que laisse Carrefour environnement Saguenay après 30 ans d’existence », souligne-t-il.

Carrefour environnement Saguenay était spécialisé dans la gestion responsable des matières résiduelles et a occupé un rôle important dans la région. L’organisme misait principalement sur l’éducation environnementale, la réduction du gaspillage et l’insertion socioprofessionnelle de personnes vivant avec des limitations.

En mars 2024, l’usine de Carrefour environnement Saguenay a été contrainte de fermer ses portes. L’organisation a alors choisi de transformer cette transition en un engagement durable envers la communauté.

« Nous voulions poser un geste qui dure. Ce fonds est notre façon de continuer à soutenir la communauté, même après la fin de nos activités », explique le président du conseil d’administration de Carrefour environnement Saguenay, Lucien Turcotte.

Pour l’équipe de Centraide SLSJ, la création de ce fonds témoigne de la confiance qui leur est accordée et de leur capacité à soutenir les personnes vulnérables de la communauté.

« Les fonds se transformeront surtout en aide, en accompagnement, en écoute et en réconfort pour des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants dans la région. Ça, il ne faut jamais l’oublier », ajoute M. St-Pierre avec émotion.

Le fonds sera administré par la Fondation communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d’assurer une gestion professionnelle, transparente et pérenne.