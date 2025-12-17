La région parmi les plus généreuses pour La guignolée des médias

À mi-parcours de sa 34e édition, La guignolée des médias du Saguenay–Lac-Saint-Jean affiche des résultats impressionnants. La région a déjà amassé 427 416,81 $ alors qu’il reste encore 17 jours pour contribuer à cette collecte de dons destinée à soutenir les soupes populaires.

Ce montant représente 71 000 $ de plus que ce qui avait été récolté lors de la journée de collecte dans les rues, le 4 décembre dernier, selon Radio-Canada. Grâce à cet élan de générosité, le Saguenay–Lac-Saint-Jean se classe parmi les trois régions les plus généreuses jusqu’à maintenant, aux côtés des Laurentides et de l’Abitibi-Témiscamingue.

À l’échelle provinciale, la campagne a permis de recueillir 4 796 103 $ en date d’aujourd’hui, soit près de 300 000 $ de plus qu’à la même période l’an dernier. Ce total inclut les dons effectués lors de la collecte de rue, sur le site guignolee.ca, ainsi que dans les magasins Provigo, Maxi et chez Nissan.

L’an dernier, la guignolée des médias avait établi un record historique avec 5,1 millions $ récoltés