Un plan de 33 M$ demandé pour sauver le Village historique de Val-Jalbert

La Corporation du Parc régional de Val-Jalbert appelle le gouvernement du Québec à intervenir rapidement pour assurer la sauvegarde du Village historique de Val-Jalbert, un site patrimonial unique au Québec et en Amérique du Nord. Les carnets de santé réalisés en 2024 et 2025 concluent à un état de dégradation avancée du parc immobilier et évaluent à près de 33 M$ les investissements nécessaires pour restaurer le site, dont 18 M$ doivent être engagés dans les trois prochaines années pour des travaux jugés très urgents.

Depuis 1996, le Village historique est reconnu comme site patrimonial classé. Il regroupe plus de 90 bâtiments et ruines classés, dont 42 sont toujours debout, ainsi qu’un vaste site archéologique.

Levier économique d’importance

Val-Jalbert est le plus important village patrimonial d'Amérique du Nord. Le site constitue un puissant levier économique pour la région avec environ 9 M$ de retombées annuelles, plus de 140 emplois et près de 90 000 visiteurs par année, dont près du tiers proviennent de l'extérieur du Québec.

« Val-Jalbert, c'est à la fois un joyau patrimonial et un moteur économique régional. Chaque saison, des milliers de visiteurs viennent y découvrir un pan essentiel de l'histoire du Québec. Nous sommes rendus au point où, sans un engagement clair et adapté du gouvernement, nous ne pourrons plus garantir ni la sécurité ni la pérennité du site », explique Yan Lapierre, président du conseil d'administration de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert.

Des besoins urgents et documentés

« Les carnets de santé dont l’élaboration avait été fortement recommandée par le ministère de la Culture confirment l'ampleur des travaux à réaliser sur l'ensemble du parc immobilier. À court terme, près de 18 M$ doivent être investis d'ici trois ans afin de sécuriser des bâtiments dont certains présentent un risque pour les visiteurs et les employés et d'éviter le recours à des mesures temporaires peu esthétiques qui nuisent à l'expérience offerte sur le site », peut-on lire dans un communiqué de presse émis par l’organisme.

À plus long terme, la restauration complète du Village nécessitera un plan de financement pouvant s'échelonner sur une période de dix ans.

Des demandes claires et réalistes

La Corporation demande au gouvernement du Québec d’établir un montage financier sur mesure pour Val-Jalbert, qui tienne compte de la réalité unique du site patrimonial, en se basant sur les paramètres habituels des programmes d’aide aux immobilisations.

« Concrètement, elle souhaite, entre autres : un plan d’investissement d’environ 18 M$ pour les trois prochaines années, inscrit dans une enveloppe globale d’environ 33 M$ sur dix ans, soit mit en place pour assurer la restauration et la sécurisation du Village historique. Que le gouvernement du Québec s’engage à assumer environ 80 % de ces investissements, la Corporation, la MRC du Domaine-du-Roy et leurs partenaires se mobilisant pour prendre en charge le 20 % restant à partir d’autres programmes publics, de contributions régionales et de partenariats privés.