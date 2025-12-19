Augmentation de 3% du taux de taxation à La doré

Le conseil municipal de La Doré a adopté le lundi 8 décembre dernier le budget 2026 de la municipalité. Les élus ont pris la décision ont pris la décision d’augmenter le taux global de taxation d’environ 3%, soit ± 60$ de plus pour une maison de valeur moyenne. De plus, les taux des services demeureront les mêmes que ceux de 2025, permettant ainsi de défrayer les coûts d’opération de la municipalité.

En 2026, les projets de développement domiciliaire du centre village, de la piste cyclable reliant Normandin et de la construction du nouveau centre communautaire seront finalisés », explique le nouveau maire Jacques Dubois.

Rôle d’évaluation augmenté

Le rôle d’évaluation déposé en septembre 2025 sera en vigueur pour 2026. Le Conseil municipal a adopté un budget 2026 équilibré en tenant compte des valeurs des propriétés.

Le total des valeurs de toutes les propriétés imposables s’établit à 135 363 700$ pour 2026, soit une augmentation de 1 337 200$ par rapport à 2025. Cette augmentation est due en majeure partie aux rénovations ou améliorations des propriétés, aux valeurs des nouvelles constructions et autres.

Une inflation présente

« La Municipalité doit, elle aussi, faire face à l’inflation et s’assurer de donner tous les services aux citoyens. Pour elle aussi les dépenses ont augmenté de façon significative, et ce, malgré le fait que la gestion est très serrée et surveillée de près », ajoute le premier magistrat.

Les taux de taxation ont été ajustés selon ces réalités et dans un esprit d’équité pour tous. De plus, les taux des services demeureront les mêmes que ceux de 2025, permettant ainsi de défrayer les coûts d’opération.

« La Municipalité doit aussi soutenir les organismes de services municipaux de loisirs, du sport, de la culture et du patrimoine. Ils reçoivent un soutien financier selon les estimés des besoins prioritaires déposés, soit : le centre des Loisirs : 14 795$ en revenus, 30 640$ en dépenses donc besoins prévus de 15 845$; le complexe sportif : 26 201$ en revenus, 114 346$ en dépense, donc besoins prévus de 88 145$; la bibliothèque : 840$ en revenus, 26 535$ en dépenses donc besoins prévus de 25 695$.

Besoins en investissements

« Les besoins en investissements pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux nécessiteraient 33 600 000$ au cours des cinq prochaines années si nous voulons réaliser les priorités observées et développer de nouveaux projets économiques. Pour l’année 2026, le Conseil municipal a budgété des travaux d’immobilisations totalisant 5 620 000$. La plupart de ces projets sont financés par des subventions gouvernementales à la hauteur de ±75% », conclut le maire de La Doré.