Québec injecte 5 M$ pour aider les personnes en situation d’itinérance

Le gouvernement du Québec annonce un financement de 5 millions de dollars afin de soutenir les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.

En collaboration avec les organismes communautaires, les municipalités et le réseau de la santé et des services sociaux, cette enveloppe vise à élargir et consolider l’offre d’hébergement d’urgence et les mesures hivernales déjà en place dans la province comme des haltes chaleurs.

La répartition des sommes tiendra compte des besoins exprimés dans chaque région, des projets soumis par les organismes communautaires et des capacités de réalisation rapide. La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean recevra pour sa part 142 906 $.

« Le froid s'installe déjà. Il était essentiel pour moi que ces sommes soient débloquées sans délai. Je me suis engagée à soutenir rapidement les acteurs communautaires et municipaux qui se mobilisent chaque jour pour offrir des solutions concrètes. », a déclaré la ministre Sonia Bélanger.

Selon le gouvernement, les refuges d'urgence constituent un milieu sécuritaire où les personnes vulnérables ou en situation d'itinérance peuvent créer des liens avec les intervenantes et les intervenants, et avoir accès à des services d'accompagnement psychosocial.