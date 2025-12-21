Les autorités appellent à la prudence durant la période des Fêtes

Les autorités de santé publique du Québec lancent un appel à la vigilance alors que le nombre de cas de rougeole est en augmentation dans la province, à l’aube des festivités et des rassemblements de fin d’année.

Cette maladie peut entraîner des complications graves chez les personnes vulnérables, notamment les nourrissons, les femmes enceintes et les individus dont le système immunitaire est affaibli.

En date d’hier, sept cas ont été confirmés au Québec. Les régions de Lanaudière, des Laurentides, de Laval et de Montréal sont actuellement touchées par cette recrudescence.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux rappelle que les individus nés après 1970 et qui n’ont pas reçu deux doses de vaccin après l’âge de 12 mois ne sont pas protégés contre la rougeole. En cas de contact avec une personne infectée, il est recommandé que ces personnes s’isolent du 5ᵉ au 14ᵉ jour suivant l’exposition.

« J'invite toutes les personnes non protégées contre ce virus qui pensent avoir été en contact avec des personnes atteintes à consulter le 811 et à prendre les mesures nécessaires pour protéger leur entourage et leur communauté. », a déclaré Dre Caroline Quach, directrice nationale de santé publique.